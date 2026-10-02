Никитюк показала парные образы с сыном и рассмешила «мамскими» фразами
Ведущая с юмором рассказала о буднях с годовалым Оскаром
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в инстаграме новыми фото со своим годовалым сыном Оскаром. Звездная мама устроила семейную фотосессию во дворе родительского дома в Хмельницком.
Читай также: Экс-муж Эмили Ратаковски после скандала с супружескими изменами во второй раз стал отцомДля съемок Леся и ее первенец выбрали парный образ — одинаковые кофточки в сине-белую полоску с изображением мишки. Никитюк продолжает скрывать лицо Оскара, поэтому позировала с ним только спиной или боком к камере.
В подписи к кадрам Леся намекнула, что мальчик растет чрезвычайно активным и любознательным, так что ей приходится постоянно контролировать его.
«Самые распространенные фразы за день сейчас:
- кака
- не беги туда
- ну зачем ты ему хвост крутишь
- скоро будем спать
- не разбрасывай
- сам сам
- это табуретка а не машина
У вас?», — с юмором поделилась Никитюк.
Напомним, что Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня 2025 года. Свою беременность звезда тщательно скрывала до самого рождения малыша и работала даже на 8-м месяце.
Отцом ребенка является военный, морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Пара состоит в отношениях с конца 2024 года, а в январе 2025-го Дмитрий сделал телеведущей предложение.