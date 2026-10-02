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Никитюк показала парные образы с сыном и рассмешила «мамскими» фразами

Ведущая с юмором рассказала о буднях с годовалым Оскаром

Автор: Коваленко Наталья
Никитюк показала парные образы с сыном и рассмешила «мамскими» фразами
Никитюк показала парные образы с сыном и рассмешила «мамскими» фразами instagram.com/lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в инстаграме новыми фото со своим годовалым сыном Оскаром. Звездная мама устроила семейную фотосессию во дворе родительского дома в Хмельницком.

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Для съемок Леся и ее первенец выбрали парный образ — одинаковые кофточки в сине-белую полоску с изображением мишки. Никитюк продолжает скрывать лицо Оскара, поэтому позировала с ним только спиной или боком к камере.

В подписи к кадрам Леся намекнула, что мальчик растет чрезвычайно активным и любознательным, так что ей приходится постоянно контролировать его.

«Самые распространенные фразы за день сейчас:

  • кака
  • не беги туда
  • ну зачем ты ему хвост крутишь
  • скоро будем спать
  • не разбрасывай
  • сам сам
  • это табуретка а не машина

У вас?», — с юмором поделилась Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк впервые стала мамой 15 июня 2025 года. Свою беременность звезда тщательно скрывала до самого рождения малыша и работала даже на 8-м месяце.

Отцом ребенка является военный, морской пехотинец Дмитрий Бабчук. Пара состоит в отношениях с конца 2024 года, а в январе 2025-го Дмитрий сделал телеведущей предложение.

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk
Леся Никитюк с сыном в парных образах instagram.com/lesia_nikituk

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Теги:
Леся Никитюк, шоу-бизнес, дети звезд

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