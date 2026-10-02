Звезда сети показала округлый живот и снимки УЗИ

Автор: Коваленко Наталья

Блогерша Валерия Юрченко беременна во второй раз instagram.com/valeria__yurchenko

Украинская блогерша Валерия Юрченко поделилась с поклонниками радостной новостью. Она и ее муж Виталий Матвийчук ждут второго ребенка.

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Пара опубликовала трогательное совместное видео и серию снимков с семейной фотосессии, где Валерия демонстрировала округлившийся животик в белом трикотажном комплекте с укороченным топом и длинной юбкой. Сын пары Уильям показывал на камеру распечатанные снимки УЗИ. Съемка проходила в роскошном загородном комплексе Edem Resort Medical & Spa (Львовская область).

«Скоро нас станет четверо! Наша любовь подарила нам еще одну маленькую жизнь. Ох, мне есть столько всего вам рассказать… Молчать об этом уже было трудно», — поделилась Валерия.

В следующем посте блогерша раскрыла больше деталей о своем состоянии.

«У меня пошла 16-я неделя. Пол еще не знаем, но скоро узнаем. Я уверена, что будет девочка. Виталик уверен, что мальчик. И спасибо невероятно за такое большое количество поздравлений! До сих пор всем отвечаю», — написала Юрченко.