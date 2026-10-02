Соломия Витвицкая показала первую прогулку в Киеве с новорожденным сыном Устимом
46-летняя ведущая впервые стала мамой неделю назад
Соломия Витвицкая показала первую прогулку в Киеве с новорожденным сыном Устимом instagram.com/solomiyavitvitska
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая 26 сентября впервые стала мамой, поделилась с подписчиками трогательными кадрами с первой прогулки с новорожденным сыном.
Читай также: Никитюк показала парные образы с сыном и рассмешила «мамскими» фразамиВ инстаграм-сториз новоиспеченная мамочка рассказала, что из-за неудовлетворительного качества воздуха в Киеве первую выходную прогулку после выписки из роддома пришлось перенести. Впрочем, уже на следующий день семья в полном составе отправилась на улицы столицы.
Соломия опубликовала нежное семейное фото возле детской коляски вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайло. Для выхода Витвицкая выбрала светло-серую длинную рубашку с юбкой, а ее муж предстал в сером спортивном костюме.
«Первая прогулка с Устимом», — лаконично подписала фото ведущая.
Витвицкая рассказала о первой прогулке с сыном instagram.com/solomiyavitvitska
Витвицкая рассказала о первой прогулке с сыном instagram.com/solomiyavitvitska