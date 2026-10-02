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Соломия Витвицкая показала первую прогулку в Киеве с новорожденным сыном Устимом

46-летняя ведущая впервые стала мамой неделю назад

Автор: Коваленко Наталья
Соломия Витвицкая показала первую прогулку в Киеве с новорожденным сыном Устимом
Соломия Витвицкая показала первую прогулку в Киеве с новорожденным сыном Устимом instagram.com/solomiyavitvitska

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая 26 сентября впервые стала мамой, поделилась с подписчиками трогательными кадрами с первой прогулки с новорожденным сыном.

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В инстаграм-сториз новоиспеченная мамочка рассказала, что из-за неудовлетворительного качества воздуха в Киеве первую выходную прогулку после выписки из роддома пришлось перенести. Впрочем, уже на следующий день семья в полном составе отправилась на улицы столицы.

Соломия опубликовала нежное семейное фото возле детской коляски вместе с мужем, военнослужащим Алексеем Ситайло. Для выхода Витвицкая выбрала светло-серую длинную рубашку с юбкой, а ее муж предстал в сером спортивном костюме.

«Первая прогулка с Устимом», — лаконично подписала фото ведущая.

Витвицкая рассказала о первой прогулке с сыном instagram.com/solomiyavitvitska
Витвицкая рассказала о первой прогулке с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

Витвицкая рассказала о первой прогулке с сыном instagram.com/solomiyavitvitska
Витвицкая рассказала о первой прогулке с сыном instagram.com/solomiyavitvitska

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Теги:
шоу-бизнес, дети звезд, Соломия Витвицкая

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