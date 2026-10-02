Экс-муж Эмили Ратаковски после скандала с супружескими изменами во второй раз стал отцом
Ребенка Себастьяну Беар-Маккларда родила Алессандра Брон
Бывший муж модели Эмили Ратаковски, кинопродюсер Себастьян Беар-Макклард, и его новая избранница Алессандра Брон стали родителями. У пары родился мальчик, о чем изданию Page Six сообщили несколько инсайдеров.
Читай также: Фреймут встретилась с Андреем Шевченко и принцем Гарри на благотворительном мероприятии в ЛондонеНоворожденного малыша назвали Донте. По данным источников, мальчик родился примерно в мае, а недавно Себастьяна уже заметили на прогулке с коляской в нью-йоркском районе Сохо.
«Все здоровы, невероятно счастливы и бесконечно влюблены в свою большую объединенную семью», — рассказал источник из близкого окружения пары.
Себастьян Беар-Макклард также воспитывает 5-летнего сына Сильвестра Аполло вместе с бывшей женой Эмили Ратаковски. Пара поженилась в 2018 году, а в 2022-м разошлась из-за измен продюсера. Официально развод завершился в июле 2025 года.
У Алессандры есть 6-летний сын от актера Уилла Арнетта, а также еще один ребенок от первого мужа, предпринимателя и владельца ночных клубов Джона Найдича.
Несмотря на скандальные разводы, источники отмечают, что все экс-партнеры находятся в хороших отношениях ради совместного воспитания детей.
Себастьян и Алессандра знакомы еще с самого детства, а их роман начался осенью 2025 года. Эмили Ратаковски сейчас находится в отношениях с французским режиссером Роменом Гаврасом.
Emily Ratajkowski’s ex Sebastian Bear-McClard welcomes baby with Alessandra Brawn https://t.co/X1Hi5iDDfU pic.twitter.com/r5WU7mpumg— Page Six (@PageSix) October 1, 2026