Ребенка Себастьяну Беар-Маккларда родила Алессандра Брон

Автор: Коваленко Наталья

Экс-муж Эмили Ратаковски после скандала с супружескими изменами во второй раз стал отцом

Бывший муж модели Эмили Ратаковски, кинопродюсер Себастьян Беар-Макклард, и его новая избранница Алессандра Брон стали родителями. У пары родился мальчик, о чем изданию Page Six сообщили несколько инсайдеров.

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Новорожденного малыша назвали Донте. По данным источников, мальчик родился примерно в мае, а недавно Себастьяна уже заметили на прогулке с коляской в нью-йоркском районе Сохо.

«Все здоровы, невероятно счастливы и бесконечно влюблены в свою большую объединенную семью», — рассказал источник из близкого окружения пары.

Себастьян Беар-Макклард также воспитывает 5-летнего сына Сильвестра Аполло вместе с бывшей женой Эмили Ратаковски. Пара поженилась в 2018 году, а в 2022-м разошлась из-за измен продюсера. Официально развод завершился в июле 2025 года.

У Алессандры есть 6-летний сын от актера Уилла Арнетта, а также еще один ребенок от первого мужа, предпринимателя и владельца ночных клубов Джона Найдича.

Несмотря на скандальные разводы, источники отмечают, что все экс-партнеры находятся в хороших отношениях ради совместного воспитания детей.

Себастьян и Алессандра знакомы еще с самого детства, а их роман начался осенью 2025 года. Эмили Ратаковски сейчас находится в отношениях с французским режиссером Роменом Гаврасом.