Стала известна причина смерти 13-летней дочери звезды «Района Мелроуз» Чада Лоу

Раскрыты подробности гибели Фионы

Автор: Коваленко Наталья

Судебно-медицинская экспертиза обнародовала официальную причину смерти дочери известного американского актера Чада Лоу и его жены, продюсера Ким Пейнтер.

Как пишет издание People со ссылкой на данные медицинских экспертов, 13-летнюю Фиону доставили в местную больницу, где 29 сентября 2026 года в 1:14 ночи была констатирована ее смерть. Результаты вскрытия, объявленные 1 октября, подтвердили, что причиной смерти стало самоубийство.

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Ранее семья Лоу выразила свою боль в чувственном заявлении для СМИ. «Мы глубоко опустошены и разбиты утратой нашей любимой Фионы. Она была любящей девочкой — умной, творческой и больше всего на свете обожала танцы. Ее обожали сестры и бесконечно любили родители. На самом деле она была светом нашей жизни. Ее уход — это сокрушительный удар для всей нашей семьи, и мы просим о молитвах и уважении к нашей приватности в это время», — отметили близкие покойной девочки.

Фиона была средней из троих дочерей супругов. У Чада и Ким также растут 17-летняя Мейбел и 10-летняя Никси Барбара.

Инсайдеры из окружения семьи описывают девочку как чрезвычайно добрую, скромную и отзывчивую.

«Это ужасное время для всего нашего сообщества. Семья Лоу активно участвует в жизни школы. Фиона была очень милой, тихой и доброй девочкой. Танцы были ее самой большой страстью, у нее была действительно творческая душа», — рассказал знакомый семьи.

Эта трагедия стала очередным тяжелым испытанием для Лоу и Пейнтер. В начале 2025 года они потеряли свой дом в городе Пасифик-Палисейдс из-за масштабного лесного пожара.