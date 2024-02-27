Не из-за Мальдив: Марина Аристова объяснила, почему развелась с мужем

Экс-жена политика Юрия Аристова озвучила настоящие причины их расставания

Автор: Коваленко Наталья

Украинская ведущая и участница первого сезона шоу «Холостяк» Марина Аристова дала откровенное интервью для YouTube-канала Алины Доротюк спустя пять дней после объявления о разводе с бывшим нардепом от партии «Слуга народа» Юрием Аристовым.

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Многие пользователи Сети предположили, что разрыв пары произошел после того, как Аристов попал в скандал в прошлом году. В июле генпрокурор сообщил Юрию о подозрении по ч. 1 ст. 366 УК Украины и-зза незаконного выезда на Мальдивы во время военного положения. Однако Марина рассекретила, что проблемы в отношениях начались еще около 4 лет назад.

По словам ведущей, первый кризис в браке случился, когда они с экс-мужем занялись ресторанным бизнесом. Тогда у пары возникало много конфликтов из-за рабочих моментов.

«Это долгое взвешенное решение, которое тянулось в районе 3-4 лет, пожалуй. Первое почему. Это началось очень давно, еще когда мы вместе начали делать семейный бизнес, это были наши рестораны. Я до замужества работала управляющей в ресторанах других людей, не своих, только в браке мы с мужем построили наши рестораны. И первые конфликты начались на работе», — призналась Аристова.

Кроме того, Аристов постоянно был занят и не уделял внимания семьи. У пары есть двое общих — детей дочь Маша и сын Роберт. Марина призналась, что последние годы они с Юрием жили как соседи.

Еще один кризис в браке возник из-за того, что Аристов был против того, чтобы его жена строила карьеру на телевидении в качестве ведущей. «Он говорил, что это херня, она не приносит столько денег, сколько ты можешь заработать в ресторане», — рассказала Аристова.

Знаменитость добавила, что ее муж очень сильно изменился, когда пошел в политику. Марина призналась, что три года назад узнала, что у Юрия есть любовница. По ее словам, муж изменял ей с женщиной из близкого окружения их семьи.

«Мне кажется, люди когда туда попадают (в политику — ред.), у них едет крыша. У меня муж просто сошел с ума. И в какой-то момент, первый год он разрывался, а через год была измена. Потому что в политике, что? В политике все имеют любовниц и это круто. И типа, ты классный парень. У тебя есть любовница? Ты молодец. Ты без любовницы? Ну такое. Когда я поймала его на измене, три года назад. Он мне знаешь, что сказал? Да кто ты такая, что ты позволяешь себе меня критиковать, я Бог. На меня молятся полстраны. Кто ты такая? Я никогда не могла подумать, что мой муж, которого я очень любила, в страшном сне. Это было очень больно. Это был первый такой раскол», — поделилась она.

Однако тогда Марина не подала на развод, потому что вскоре началась пандемия коронавируса и Юрий попал в реанимацию в критическом состоянии. Мужчина провел в больнице три недели и неоднократно писал жене сообщения, в которых просил у нее прощения. Но спустя некоторое время Аристов возобновил отношения с любовницей.

Следующие два года Марина тщательно готовилась к разводу, боясь, что влиятельный муж может оставить ее без ничего. Звезда собрала полный пакет документов для бракоразводного процесса и составила план раздела их совместного бизнеса и имущество, и только потом пришла к мужу и объявила о желании подать на развод.

«Вся власть, суды и так далее были при нем. Будем честными. Мне в тот момент разводиться было самоубийством. Я бы пошла голая, босая, никому ничего не доказала, что там совместно нажитое. Он захотел бы – он бы меня раздел и сказал: "До свидания". И я подумала, что горячиться сейчас не нужно, давайте посмотрим, что будет дальше. Я не претендовала на его компании, заводы, пароходы, но у меня был свой бизнес. Это все было куплено за задекларированные деньги мной. У меня была машина – и все. Я провела нормальный пласт работы перед тем, как пришла и сказала: "А теперь мы разводимся"», — вспомнила она.

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