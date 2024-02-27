Артисты должны были вернуть деньги одной из компании за съемки клипа

Автор: Коваленко Наталья

Полякова заявила, что Винник подставил ее на огромную сумму и изчез facebook.com/polyakovamusic

Украинская исполнительница Оля Полякова рассказала в интервью Times of Ukraine, как в начале полномасштабной войны ее «кинул» на деньги певец Олег Винник. По словам знаменитости, она вместе с Олегом готовила на 8 марта 2022 года премьеру клипа на их совместную песню «Длинноногое счастье», однако из-за вторжения РФ видео так и не вышло.

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Крупная компания, которая инвестировала в клип Поляковой и Винника, попросила вернуть деньги. Речь идет о сумме в размере 150 тысяч евро (более шести миллионов гривен). На тот момент Олег уже выехал в Украину, и Оли пришлось самой отдавать этот долг. Также артистка отметила, что перевела трек «Длинноногое счастье» и на украинском он имеет название «Чарівні очі».

«Я бы не пожала руки Олегу Виннику. Не потому, что он убежал или не убежал. Это, знаете, дело каждого. Хотя такое себе дело, конечно. А потому, что он меня подставил. У нас с Олегом был общий трек — "Длинноногое счастье". Это то, что у меня впоследствии превратилось в "Чарівні очі", уже мою сольную песню. Но перед войной мы сделали очень крутое видео, на которое нам под рекламу очень большая компания выделила средства. Мы сняли очень дорогое красивое видео, и когда это все произошло и надо было как-то переделывать все это дело — Олег исчез! И я сама за эти средства уже два года разбираюсь с той компанией. Поэтому тебе, Олег, я бы руки не подала», — обратилась к Виннику Полякова.

Олег Винник подставил Олю Полякову Фото: Times of Ukraine

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