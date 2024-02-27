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Принцесса Шарлотта возглавила рейтинг самых богатых детей знаменитостей

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма обогнала в списке детей Бейонсе, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Гвен Стефани

Автор: Коваленко Наталья
Принцесса Шарлотта возглавила рейтинг самых богатых детей знаменитостей
Принцесса Шарлотта возглавила рейтинг самых богатых детей знаменитостей
Getty Images

Средний ребенок и единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон признана самым богатым ребенком знаменитостей. 8-летняя принцесса Шарлотта возглавила рейтинг, который разработал сайт Outdoor Toys.

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По данным портала, состояние внучки британского короля Чарльза III оценивается в 2024 году в 3,9 миллиарда фунтов стерлингов. Будучи представительницей богатого и влиятельного королевского рода, Шарлотта пользуется огромными привилегиями и имеет доступ к значительному богатству, включая наследство, инвестиции и даже деловые предприятия.

Интересно, что в списке богатых детей принцесса неожиданно обогнала своего старшего брата Джорджа, который в будущем станет королем. 10-летнийл принц Уэльский имеет 2,8 миллиардов фунтов стерлингов. При рождении Джордж унаследовал 133 000 акров земли в 23 графствах Великобритании.

В тройку лидеров попал первенец певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky Риза Ателастон Майерс, который появился на свет в мае 2022 года. Годовалый мальчик является наследником капитала в размере 943,5 миллиона фунтов стерлингов. 

В ТОП-10 самых богатых детей знаменитостей также вошли:

  • 4. 12-летняя Блю Айви Картер, дочь Бейонсе и Джей-Зи (567,9 млн фунтов стерлингов)
  • 5. 5-летняя Сторми Вебстер, дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта (449,6 млн фунтов стерлингов)
  • 6. 10-летняя Норт Вест, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста 295,8 млн фунтов стерлингов)
  • 7. 9-летний Аполло Боуи Флинн Россдэйл, сын Гвен Стефани и Гэвина Россдэйла (106,4 млн фунтов стерлингов)
  • 8.  звезды YouTube Vlad & Niki, 10 и 8 лет (102,2 млн фунтов стерлингов)
  • 9. 5-летний принц Луи, младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма (97,9 млн фунтов стерлингов)
  • 10.  YouTube-звезда Райан Кадзи, 12 лет (78,3 млн фунтов стерлингов)

Самые богатые дети звезд в 2024 году outdoortoys.com
Самые богатые дети звезд в 2024 году outdoortoys.com

Самые богатые дети звезд в 2024 году outdoortoys.com
Самые богатые дети звезд в 2024 году outdoortoys.com

Ранее мы писали, что блогер Юрий Ворожко умер в бассейне.

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Теги:
самые богатые, королевская семья, дети звезд

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