Звезда «Черного зеркала» и «Оппенгеймера» Джош Хартнетт в четвертый раз стал отцом

Хартнетт с 2012 года в отношениях с британской актрисой Тэмсин Эгертон

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер Джош Хартнетт сообщил о рождении четвертого ребенка. О пополнении в семье звезда сериалов «Страшные сказки», «Черное зеркало» и фильмов «Оппенгеймер», «Хэллоуин: 20 лет спустя» и «Перл-Харбор» рассказал в коротком интервью Gold Derby во время церемонии вручения премии SAG Awards.

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Джош поделился этой новостью на красной дорожке, где его спросили, видел ли он, что в социальных сетях попал в тренды хэштег эпоха Возрождения Джоша Хартнетта. В ответ актер сказал, что у него нет времени на Интернет и обмолвился, что у него уже не трое, а четверо детей. Когда именно родился младший ребенок, он не рассекретил.

«У меня четверо детей, я живу в деревне. Я либо работаю, либо присматриваю за ними, но спасибо. Это очень любезно», — сказал 45-летний Хартнетт.

Отметим, что Джош тщательно скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь и СМИ до сих пор не известно, как зовут его наследников. Хартнетт с 2012 года состоит в гражданском браке с британской актрисой Тэмсин Эгертон, которая моложе его на 10 лет. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь. В первой половине 2017 года у супругов родилась еще одна дочь. В конце 2019 года появился на свет их третий ребенок, пол которого держат в тайне.

Тэмсин Эгертон и Джош Хартнетт Getty Images

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