АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Черного зеркала» и «Оппенгеймера» Джош Хартнетт в четвертый раз стал отцом

Хартнетт с 2012 года в отношениях с британской актрисой Тэмсин Эгертон

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Черного зеркала» и «Оппенгеймера» Джош Хартнетт в четвертый раз стал отцом
Звезда «Черного зеркала» и «Оппенгеймера» Джош Хартнетт в четвертый раз стал отцом
Getty Images

Американский актер Джош Хартнетт сообщил о рождении четвертого ребенка. О пополнении в семье звезда сериалов «Страшные сказки», «Черное зеркало» и фильмов «Оппенгеймер», «Хэллоуин: 20 лет спустя» и «Перл-Харбор» рассказал в коротком интервью Gold Derby во время церемонии вручения премии SAG Awards.

Читай также: «Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды

Джош поделился этой новостью на красной дорожке, где его спросили, видел ли он, что в социальных сетях попал в тренды хэштег эпоха Возрождения Джоша Хартнетта. В ответ актер сказал, что у него нет времени на Интернет и обмолвился, что у него уже не трое, а четверо детей. Когда именно родился младший ребенок, он не рассекретил.

«У меня четверо детей, я живу в деревне. Я либо работаю, либо присматриваю за ними, но спасибо. Это очень любезно», — сказал 45-летний Хартнетт.

Отметим, что Джош тщательно скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь и СМИ до сих пор не известно, как зовут его наследников. Хартнетт с 2012 года состоит в гражданском браке с британской актрисой Тэмсин Эгертон, которая моложе его на 10 лет. В ноябре 2015 года у пары родилась дочь. В первой половине 2017 года у супругов родилась еще одна дочь. В конце 2019 года появился на свет их третий ребенок, пол которого держат в тайне.

Тэмсин Эгертон и Джош Хартнетт
Тэмсин Эгертон и Джош Хартнетт
Getty Images

Ранее мы писали, что блогер Юрий Ворожко умер в бассейне.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
Джош Хартнетт, Черное зеркало, дети звезд

Статьи по теме

Alyosha рассмешила Сеть новым видео с 3-летней дочерью от Тараса Тополи
Alyosha рассмешила Сеть новым видео с 3-летней дочерью от Тараса Тополи
Экс-жена Кличко похвасталась достижениями их младшего сына-баскетболиста
Экс-жена Кличко похвасталась достижениями их младшего сына-баскетболиста
Девушка Аль Пачино впервые показала их 8-месячного сына
Девушка Аль Пачино впервые показала их 8-месячного сына
Актер сериала «Тед Лассо» Брендан Хант во второй раз стал отцом
Актер сериала «Тед Лассо» Брендан Хант во второй раз стал отцом
Милли Бобби Браун рассказала, как сын Бон Джови сделал ей предложение
Милли Бобби Браун рассказала, как сын Бон Джови сделал ей предложение
Гарик Бирча два года скрывал рождение первенца
Гарик Бирча два года скрывал рождение первенца

Личность дня

Стив Джобс: интересные факты о создателе Apple

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK