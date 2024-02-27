«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды

Церемония награждения кинопремией состоится 10 марта

Автор: Коваленко Наталья

Стали известны имена первых знаменитостей, которые будут вручать статуэтки «Оскара-2024». Каждый год Американская киноакадемия распределяет звезд по группам. Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены другие списки.

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Традиционно награды вручают победители премии, в первую очередь прошлого года. Этот год, похоже, не стал исключением из этого правила: в списке есть несколько прошлогодних победителей.

96-я церемония вручения «Оскара» пройдет в воскресенье,10 марта. Основным ведущим мероприятия будет Джимми Киммел.

Первая группа звезд, которые будут вручать награды «Оскара-2024»:

Махершала Али

Николас Кейдж

Джейми Ли Кертис

Брендан Фрейзер

Джессика Лэнг

Мэттью МакКонахи

Лупита Нионго

Аль Пачино

Мишель Пфайффер

Ке Хай Цюань

Сэм Роквелл

Мишель Йео

Зендая

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152 — The Academy (@TheAcademy) February 26, 2024

Ознакомиться со списком номинантов на «Оскар-2024» можно здесь.