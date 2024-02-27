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«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды

Церемония награждения кинопремией состоится 10 марта

Автор: Коваленко Наталья
«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды
«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды
Getty Images

Стали известны имена первых знаменитостей, которые будут вручать статуэтки «Оскара-2024». Каждый год Американская киноакадемия распределяет звезд по группам. Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены другие списки.

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Традиционно награды вручают победители премии, в первую очередь прошлого года. Этот год, похоже, не стал исключением из этого правила: в списке есть несколько прошлогодних победителей.

96-я церемония вручения «Оскара» пройдет в воскресенье,10 марта. Основным ведущим мероприятия будет Джимми Киммел.

Первая группа звезд, которые будут вручать награды «Оскара-2024»:

  • Махершала Али
  • Николас Кейдж
  • Джейми Ли Кертис
  • Брендан Фрейзер
  • Джессика Лэнг
  • Мэттью МакКонахи
  • Лупита Нионго
  • Аль Пачино
  • Мишель Пфайффер
  • Ке Хай Цюань
  • Сэм Роквелл
  • Мишель Йео
  • Зендая

Ознакомиться со списком номинантов на «Оскар-2024» можно здесь.

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Теги:
Оскар, кинопремия, шоу-бизнес

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