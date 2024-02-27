«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды
Церемония награждения кинопремией состоится 10 марта
«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды
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Стали известны имена первых знаменитостей, которые будут вручать статуэтки «Оскара-2024». Каждый год Американская киноакадемия распределяет звезд по группам. Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены другие списки.
Читай также: Рекорды «Оскара» за всю историю премии: кому удалось получить максимальное количество статуэтокТрадиционно награды вручают победители премии, в первую очередь прошлого года. Этот год, похоже, не стал исключением из этого правила: в списке есть несколько прошлогодних победителей.
96-я церемония вручения «Оскара» пройдет в воскресенье,10 марта. Основным ведущим мероприятия будет Джимми Киммел.
Первая группа звезд, которые будут вручать награды «Оскара-2024»:
- Махершала Али
- Николас Кейдж
- Джейми Ли Кертис
- Брендан Фрейзер
- Джессика Лэнг
- Мэттью МакКонахи
- Лупита Нионго
- Аль Пачино
- Мишель Пфайффер
- Ке Хай Цюань
- Сэм Роквелл
- Мишель Йео
- Зендая
Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.— The Academy (@TheAcademy) February 26, 2024
Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152
Ознакомиться со списком номинантов на «Оскар-2024» можно здесь.