«Оскар-2024»: объявлена первая группа звезд, которые будут вручать награды

Стали известны имена первых знаменитостей, которые будут вручать статуэтки «Оскара-2024». Каждый год Американская киноакадемия распределяет звезд по группам. Ожидается, что в ближайшие дни будут объявлены другие списки.

Традиционно награды вручают победители премии, в первую очередь прошлого года. Этот год, похоже, не стал исключением из этого правила: в списке есть несколько прошлогодних победителей.

96-я церемония вручения «Оскара» пройдет в воскресенье,10 марта. Основным ведущим мероприятия будет Джимми Киммел.

Первая группа звезд, которые будут вручать награды «Оскара-2024»:

Meet your first slate of presenters for the 96th Oscars.



Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 10th at a new time, 7e/4p! #Oscars pic.twitter.com/nwL1m9M152