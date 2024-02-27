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Российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ

Актера «Глухаря» Кирилла Канахина в РФ засудили за государственную измену

Автор: Коваленко Наталья
Российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ
Российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ kino-teatr.ru

Российского актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о госизмене в понедельник, 26 февраля. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на решение Второго западного окружного военного суда.

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Пожизненное наказание 41-летняя звезда «Глухаря», который внесен на родине в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, получил якобы за нападение на один из населенных пунктов Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне Украины.

По версии обвинения, Канахин участвовал в рейде в село Любечане 2 марта 2023 года. По данных российских властей, «диверсанты», проникшие в село, убили двух местных жителей и ранили 10-летнего мальчика, однако независимых подтверждений причастности «Русского добровольческого корпуса» нет.

Ранее мы писали, что Машу Полякову обвинили в краже одежды за 8 тысяч гривен.

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Теги:
суд, шоу-бизнес, приговор, война в Украине

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