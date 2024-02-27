Российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ
Актера «Глухаря» Кирилла Канахина в РФ засудили за государственную измену
Российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ kino-teatr.ru
Российского актера Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о госизмене в понедельник, 26 февраля. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на решение Второго западного окружного военного суда.
Читай также: Блогер-миллионник Юрий Ворожко умер в бассейне: первые подробностиПожизненное наказание 41-летняя звезда «Глухаря», который внесен на родине в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, получил якобы за нападение на один из населенных пунктов Брянской области в составе «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне Украины.
По версии обвинения, Канахин участвовал в рейде в село Любечане 2 марта 2023 года. По данных российских властей, «диверсанты», проникшие в село, убили двух местных жителей и ранили 10-летнего мальчика, однако независимых подтверждений причастности «Русского добровольческого корпуса» нет.
Ранее мы писали, что Машу Полякову обвинили в краже одежды за 8 тысяч гривен.