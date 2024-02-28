Экс-жена Кличко отпраздновала 50-летие: фото и видео с вечеринки

Наталья Егорова встретила юбилей в Германии

Автор: Коваленко Наталья

Певица и коуч по йоге Наталья Егорова показала, как встретила юбилей. 26 февраля бывшей жене мэра Киева Виталия Кличко исполнилось 50 лет. На своей странице в Инстаграм звездная именинница запостила видео и фото с праздничной вечеринки, которая прошла в ее доме в немецком городе Гамбург.

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В разделе сторис Наталья рассекретила, что ее дети и друзья устроили ей сюрприз еще 25 февраля. «Мой ДР начался в ночь на 25 число со звонка дочери, которая сообщила мне, что нужно срочно возвращаться домой, потому что стекло в аквариуме разбилось и у нас потоп! Оказалось вечеринка-сюрприз. Это была потрясающая вечеринка-сюрприз», — поделилась она.

В ролике видно, как в украшенной воздушными шариками комнате кто-то из гостей преподносит Наталье торт со свечами в виде цифры 50.

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Затем знаменитость запостила утренние кадры, где похвасталась праздничным завтраком и еще одним тортом с клубникой.

«Я пока не могу в это поверить! Мне 50... Спасибо всем за чудесные пожелания. Я бесконечно благодарна за свою прекрасную жизнь. Я бесконечно благодарна всем тем прекрасным людям, близким, моей семье, моим детям, моим друзьям, которые были, есть и будут рядом со мной во все моменты моей жизни, в взлетах и падениях, в радости и в горе, в счастье и в унынии. Люди, которые окружают мою жизнь — это мое самое ценное богатство. Я люблю вас всех и с большим интересом и волнением вхожу в новую главу своей жизни», — написала Наталья под одним из видео.

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Вечером Егорова еще раз собрала всех своих друзей для празднования дня рождения в ресторане и в третий раз загадала желание, задувая свечи. А затем устроила фотосессию на фоне букетов цветов.

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Экс-жена Кличко Наталья Егорова отпраздновала 50-летие instagram.com/natalia_yegorova

Напомним, что недавно Егорова объявила о своем возвращении в модельный бизнес..