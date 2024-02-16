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Экс-жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры

Наталья Егорова подписала модельный контракт

Автор: Коваленко Наталья
Экс-жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры
Экс-жена Виталия Кличко объявила о возобновлении модельной карьеры instagram.com/natalia_yegorova

Бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко, певица и коуч по йоге Наталья Егорова решила вернуться на подиум. Уроженка Броваров, которая уже долгое время живет в Гамбурге, возобновила модельную карьеру, от которой ранее отказалась после рождения троих детей.

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В интервью немецкому изданию BILD Егорова рассказала, что в накануне своего 50-летия подписала контракт с международным модельным агентством MGM Models и вскоре сможет сниматься в рекламных компаниях известных брендов.

«Скаут из MGM нашел меня в Instagram и спросил, хочу ли я снова работать моделью. Я родом из модельного бизнеса и работала моделью в Украине более десяти лет. Я люблю камеры, и камеры любят меня. Раньше у меня было мало времени на такую ​​работу, и я воспитывала троих детей. Они теперь взрослые. Наконец-то я снова могу заниматься тем, что мне нравится», — поделилась Наталья.

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Теги:
Виталий Кличко, модель, жены звезд, Наталья Егорова

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