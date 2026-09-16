АфишаАфиша
Русский Українська

Бывшая Кличко показала досуг со своей 97-летней бабушкой на Ивано-Франковщине

Наталья Егорова посетила места детства и пообщалась с родственниками.

Автор: Дмитрий Сыч
Бывшая Кличко показала досуг со своей 97-летней бабушкой на Ивано-Франковщине
Наталья ощутила связь со своим родом
instagram natalia_yegorova

Наталья Егорова – модель, артистка и бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – приехала в Украину и отправилась на Ивано-Франковщину. Там она наведалась к своей 97-летней бабушке.

Читай также: "Не могу поверить": бывшая Кличко вернулась в Украину и показалась на фото

Путешествие Наталья соединила с семейными делами. В доме родственников она провела время с бабушкой – вышивала вместе с ней и просматривала старые фотографии. Особое значение для Егорова имело общение с родственницей, от которой она услышала семейные истории.

Модель отметила, что после многих лет жизни за границей все сильнее чувствовала потребность вернуться к месту, откуда происходит. Во время поездки она побывала там, где жили предыдущие поколения ее семьи, и посетила могилы родных.

Отдельно Егорова показала свое странствие по Карпатам. Лесные пейзажи и тишина, по ее словам, помогли почувствовать особую связь с родной землей и лучше осознать значение собственных корней.

Читай также: Старший сын Осадчей вернулся в Украину, чтобы провести с родней праздники

Завершила рассказ о путешествии Наталья тем, что возвращается из Украины с чувством любви и благодарности к бабушке, своей семье, предкам и земле, которую они назвали домом.

Читайте нас в Google.News
Теги:
фото, Виталий Кличко, Карпаты, путешествия в Украине, родственники звезд, Наталья Егорова

Статьи по теме

Джоли написала о подземных школах на Востоке Украины и визите в Карпаты
Джоли написала о подземных школах на Востоке Украины и визите в Карпаты
Кайли Дженнер обнажила спину и показала ягодицы в узких брюках
Кайли Дженнер обнажила спину и показала ягодицы в узких брюках
Козловский умилил видео, в котором сводил 2,5-летнего сына к себе на работу
Козловский умилил видео, в котором сводил 2,5-летнего сына к себе на работу
Баффи и Энджел увиделись – как выглядят звезды сериала об истребительнице вампиров
Баффи и Энджел увиделись – как выглядят звезды сериала об истребительнице вампиров
Решетники посетили уголок Украины, в котором 18 лет назад начали отношения
Решетники посетили уголок Украины, в котором 18 лет назад начали отношения
Скрипка кинул камень в огород Потапа, Насти и их фанов
Скрипка кинул камень в огород Потапа, Насти и их фанов

Личность дня

ТОП-6 лучших фильмов с Тупаком Шакуром

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK