Бывшая Кличко показала досуг со своей 97-летней бабушкой на Ивано-Франковщине

Наталья Егорова посетила места детства и пообщалась с родственниками.

Наталья Егорова – модель, артистка и бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – приехала в Украину и отправилась на Ивано-Франковщину. Там она наведалась к своей 97-летней бабушке.

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Путешествие Наталья соединила с семейными делами. В доме родственников она провела время с бабушкой – вышивала вместе с ней и просматривала старые фотографии. Особое значение для Егорова имело общение с родственницей, от которой она услышала семейные истории.

Модель отметила, что после многих лет жизни за границей все сильнее чувствовала потребность вернуться к месту, откуда происходит. Во время поездки она побывала там, где жили предыдущие поколения ее семьи, и посетила могилы родных.

Отдельно Егорова показала свое странствие по Карпатам. Лесные пейзажи и тишина, по ее словам, помогли почувствовать особую связь с родной землей и лучше осознать значение собственных корней.

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Завершила рассказ о путешествии Наталья тем, что возвращается из Украины с чувством любви и благодарности к бабушке, своей семье, предкам и земле, которую они назвали домом.