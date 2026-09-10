Бывшая Кличко показалась с родными на Ивано-Франковщине, где бежала от медведя

Наталья Егорова посетила места своего детства и пожелала научиться вышивать как ее 97-летняя бабушка.

Наталья Егорова – модель, артистка и бывшая супруга мэра Киева Виталия Кличко – впервые за более чем десять лет посетила родные места в Ивано-Франковской области.

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О своем приезде она рассказала в инстаграм-историях. В последний раз Егорова была там в 2013 году. На этот раз она решила провести время с родными и вспомнить о детстве.

Во время поездки модель встретилась со своей давней подругой. Вместе они воспроизвели в памяти историю, произошедшую много лет назад. Еще девочками они отправились в лес искать медведя. Однако животное само обнаружило их первым, из-за чего детям пришлось убегать.

Егорова отметила, что в детстве эта ситуация казалась им веселым происшествием, но с точки зрения взрослой жизни она понимает, насколько рискованной была такая затея.

Также Наталья наведалась к своей 97-летней бабушке. Модель впечатлена состоянием родственницы: женщина имеет ясный ум, хорошо видит и до сих пор может вышивать без очков. Егорова в шутку предположила, что именно вышивание может быть одним из секретов долголетия ее бабушки. А еще изъявила желание научиться вышивать.

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

instagram natalia_yegorova

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Наталья Егорова вернулась из Германии в Украину недавно. До этого она поделилась эмоциями от путешествия.