АфишаАфиша
Русский Українська

Константин Войтенко женится во второй раз: фото с помолвки

Звезда «Домика на счастье» сделал предложение своей девушке 14 февраля

Автор: Коваленко Наталья
Константин Войтенко женится во второй раз: фото с помолвки
Константин Войтенко женится во второй раз: фото с помолвки instagram.com/constantine.voytenco

Известный украинский актер Константин Войтенко спустя около двух лет после развода с танцовщицей Валентиной Марининой сделал предложение своей девушке. Звезда сериалов «Домик на счастье» и «Когда мы дома» позвал замуж предпринимательницу и дизайнера Наталью Каминскую.

Читай также: Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото

Помолвка пары состоялась на День святого Валентина. Войтенко предложил Каминской стать его женой во время праздничного ужина в ресторане въетнамской кухни NĂM. О будущей свадьбе сообщила Наталья на своей странице в Инстаграм. Девушка запостила несколько фото, где она обнимает Константина и демонстрирует на камеру кольцо. 

«Я сказала да», — лаконично подписала публикацию Каминская. Позже Войтенко сделал репост этих снимков себе в Инстаграм-сторис и добавил к ним эмодзи в виде красного сердца.

Напомним, что в сентябре прошлого года актер попал в скандал после того, как его бывшая жена публично обвинила его в домашнем насилии во время их 7-летнего брака.

 

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, помолвка, Будиночок на щастя

Статьи по теме

Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального
«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального
Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт
Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности
Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности

Личность дня

Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK