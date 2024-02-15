Звезда «Домика на счастье» сделал предложение своей девушке 14 февраля

Автор: Коваленко Наталья

Константин Войтенко женится во второй раз: фото с помолвки instagram.com/constantine.voytenco

Известный украинский актер Константин Войтенко спустя около двух лет после развода с танцовщицей Валентиной Марининой сделал предложение своей девушке. Звезда сериалов «Домик на счастье» и «Когда мы дома» позвал замуж предпринимательницу и дизайнера Наталью Каминскую.

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Помолвка пары состоялась на День святого Валентина. Войтенко предложил Каминской стать его женой во время праздничного ужина в ресторане въетнамской кухни NĂM. О будущей свадьбе сообщила Наталья на своей странице в Инстаграм. Девушка запостила несколько фото, где она обнимает Константина и демонстрирует на камеру кольцо.

«Я сказала да», — лаконично подписала публикацию Каминская. Позже Войтенко сделал репост этих снимков себе в Инстаграм-сторис и добавил к ним эмодзи в виде красного сердца.

Напомним, что в сентябре прошлого года актер попал в скандал после того, как его бывшая жена публично обвинила его в домашнем насилии во время их 7-летнего брака.