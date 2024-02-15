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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото

Эмма Хеминг трогательно поздравила актера с Днем святого Валентина

Автор: Коваленко Наталья
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото instagram.com/emmahemingwillis

Британская фотомодель и предпринимательница Эмма Хеминг поделилась в соцсети одной из своих любимых фотографий с мужем Брюсом Уиллисом, который в 2022 году ушел из кино из-за лобно-височной деменции.

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На своей странице в Инстаграм Хеминг разместила архивный кадр, сделанный во время зимней прогулки. На снимке Брюс целовал в щеку жену на фоне Ниагарского водопада. В комментариях под фото Эмма рассекретила, что фото было сделано еще в марте 2010 года.

«Любовь — прекрасная вещь. Поздравляю всех с Днем святого Валентина», — подписала жена Уиллиса.

Напомним, что Брюс женился на Эмме в начале весны 2009 года после 15 месяцев отношений. У них есть двое общих дочерей — 11-летняя Мэйбл і 9-летняя Эвелин.

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Теги:
Брюс Уиллис, День святого Валентина, жены звезд, Эмма Хеминг

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