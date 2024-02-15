Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото
Эмма Хеминг трогательно поздравила актера с Днем святого Валентина
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото instagram.com/emmahemingwillis
Британская фотомодель и предпринимательница Эмма Хеминг поделилась в соцсети одной из своих любимых фотографий с мужем Брюсом Уиллисом, который в 2022 году ушел из кино из-за лобно-височной деменции.
Читай также: Злата Огневич рассказала о худшем свидании в своей жизниНа своей странице в Инстаграм Хеминг разместила архивный кадр, сделанный во время зимней прогулки. На снимке Брюс целовал в щеку жену на фоне Ниагарского водопада. В комментариях под фото Эмма рассекретила, что фото было сделано еще в марте 2010 года.
«Любовь — прекрасная вещь. Поздравляю всех с Днем святого Валентина», — подписала жена Уиллиса.
Напомним, что Брюс женился на Эмме в начале весны 2009 года после 15 месяцев отношений. У них есть двое общих дочерей — 11-летняя Мэйбл і 9-летняя Эвелин.
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