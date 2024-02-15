Почему певица ушла из свидания после 15 минут общения с парнем

Автор: Коваленко Наталья

Злата Огневич рассказала о худшем свидании в своей жизни instagram.com/zlata.ognevich

Украинская исполнительница Злата Огневич призналась, какое свидание считает самым худшим в своей жизни. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис артистка рассказала, что однажды парень пришел к ней на встречу в состоянии алкогольного опьянения.

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Спустя 15 минут общения Злата сказала, что у нее прослушивание в музыкальную группу и ей нужно срочно идти. По словам знаменитости, это случилось во время ее учебы в Киевской академии музыки имени Глиера.

«Было свидание с алкоголем. Ну, точнее с парнем, который просто пришел уже пьяным. Я училась еще в институте и познакомилась с юношей. Он пригласил меня выпить кофе. Это было на Крещатике. Мало того, что он опоздал, и вижу что-то заходит такое пьяное в кафе. Я с ним поздоровалась, пообщалась минут 15 и такая говорю: "Ой слушай, извини меня, пожалуйста, но у меня сегодня очень важное прослушивание в бэнде и мне нужно идти"», — поделилась воспоминаниями в видео Огневич.

Злата Огневич рассказала о худшем свидании instagram.com/zlata.ognevich

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