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Бывшая Позитива в свадебном платье намекнула на второе замужество

Анна Андрийчук на День святого Валентина показала фото в подвенечном наряде

Автор: Коваленко Наталья
Бывшая Позитива в свадебном платье намекнула на второе замужество
Бывшая Позитива в свадебном платье намекнула на второе замужество instagram.com/annchuk

Бывшая жена украинского исполнителя Алексея Завгороднего спровоцировала слухи о втором замужестве новой публикацией в соцсети на День святого Валентина.

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На своей странице в Инстаграм дизайнер Анна Андрийчук обнародовала кадры из черно-белой фотосессии, где она позировала в длинной фате и свадебном платье с разрезом на бедре и оголенной спиной.

Анна не рассекретила, когда были сделаны снимки и действительно ли она во второй раз пошла под венец. Подборку она подписала одним словом — «Откровение».

Напомним, что Позитив и Андрийчук были в отношениях 13 лет, в официальном браке — 8. О разводе пары стало известно в 2021 году.

Ранее мы писали, что Билык обратилась к Киркорову после его поездки на Донбасс.

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Теги:
Позитив, Алексей Завгородний, шоу-бизнес, Анна Андрийчук, свадьбы звезд

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