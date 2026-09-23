69-летняя жена Тома Хэнкса показала тату на всю спину

Рита Уилсон набила изображение креста

Автор: Коваленко Наталья

Американская актриса и певица Рита Уилсон ошеломила поклонников неожиданными изменениями в имидже. В своем инстаграме 69-летняя жена голливудской звезды Тома Хэнкса опубликовала откровенное фото, на котором позировала топлес со спины и демонстрировала огромную татуировку.

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Уилсон нанесла на свое тело изображение креста. Кроме этого, на плече актрисы заметна еще одна татуировка с изображением солнца и надписью под ним.

Интересно, что выбор узора оказался символичным. Такой же детализированный крест почти во всю спину носит ее 36-летний сын Чет Хэнкс.

В подписи к кадру Рита напомнила фанатам о выходе своей новой песни Stranger With Age.

«СТРАННЕЕ С ВОЗРАСТОМ? Кто? Я? Мне это нравится! А кто еще становится страннее с возрастом? Песня уже доступна везде», — написала знаменитость.