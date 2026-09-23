АфишаАфиша
Русский Українська

69-летняя жена Тома Хэнкса показала тату на всю спину

Рита Уилсон набила изображение креста

Автор: Коваленко Наталья
69-летняя жена Тома Хэнкса показала тату на всю спину
69-летняя жена Тома Хэнкса показала тату на всю спину
Getty Images

Американская актриса и певица Рита Уилсон ошеломила поклонников неожиданными изменениями в имидже. В своем инстаграме 69-летняя жена голливудской звезды Тома Хэнкса опубликовала откровенное фото, на котором позировала топлес со спины и демонстрировала огромную татуировку.

Читай также: 69-летняя жена Тома Хэнкса показала тату на всю спину

Уилсон нанесла на свое тело изображение креста. Кроме этого, на плече актрисы заметна еще одна татуировка с изображением солнца и надписью под ним.

Интересно, что выбор узора оказался символичным. Такой же детализированный крест почти во всю спину носит ее 36-летний сын Чет Хэнкс.

В подписи к кадру Рита напомнила фанатам о выходе своей новой песни Stranger With Age.

«СТРАННЕЕ С ВОЗРАСТОМ? Кто? Я? Мне это нравится! А кто еще становится страннее с возрастом? Песня уже доступна везде», — написала знаменитость.

Рита Уилсон показала тату на всю спину instagram.com/ritawilson
Рита Уилсон показала тату на всю спину instagram.com/ritawilson
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
Том Хэнкс, Татуировки звезд, шоу-бизнес, Рита Уилсон, жены звезд

Статьи по теме

Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике с новой любимой Еленой
Ахтем Сеитаблаев впервые появился на публике с новой любимой Еленой
Федишин в нижнем белье и с цветами показала свой беременный живот
Федишин в нижнем белье и с цветами показала свой беременный живот
Звезда «Баффи – истребительницы вампиров» Геллар поразила редкими фото сына и дочери
Звезда «Баффи – истребительницы вампиров» Геллар поразила редкими фото сына и дочери
«Говорю только шестой день»: Валевская рассказала о реабилитации после сложной операции
«Говорю только шестой день»: Валевская рассказала о реабилитации после сложной операции
Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер
Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер
Зарицкая заселфила свой плоский живот с татуировкой
Зарицкая заселфила свой плоский живот с татуировкой

Личность дня

Объявлена официальная причина смерти актрисы Хейден Панеттьер

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK