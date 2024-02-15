Первый муж Анджелины Джоли дал редкий комментарий об их отношениях

Джонни Ли Миллер однажды выпрыгнул из самолета, чтобы произвести впечатление на Джоли

Автор: Коваленко Наталья

Британский актер Джонни Ли Миллер, наиболее известный украинским телезрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Элементарно», вспомнил об одном из Дней святого Валентина, который он провел со своей первой женой Анджелиной Джоли.

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В интервью Radio X 51-летняя знаменитость признался, что пытаясь произвести впечатление на возлюбленную, решился на прыжок с парашутом из самолета. По словам Миллера, Джоли сама предложила провести праздничные выходные в парашютной школе в Южной Калифорнии. Тогда влюбленные еще не были женаты.

«Я встречался с молодой девушкой по имени Анджелина, и она сказала: "Давай сделаем что-нибудь интересное на этих выходных" и "Почему бы нам не поехать в Хемет, это недалеко от Лос-Анджелеса, и не выпрыгнуть из самолета?". Я подумал: "Да, конечно, звучит великолепно!". Она была крута, как огурец, бесстрашная эта женщина. Итак, мы совершили прыжки в тандеме, и я не буду врать, мне было страшно, но я все равно это сделал. На самом деле мы сделали это три раза, мы сделали эту программу, в которой вы выполняете немного больше технических действий при каждом прыжке, а затем мы тренировались для одиночного прыжка, а потом, слава богу, было слишком ветрено, поэтому мы не сделали одиночный прыжок», — поделился Джонни.

Миллер и Джоли сыграли свадьбу в 1996 году, но брак их был недолгим. Пара рассталась 18 месяцев спустя, однако официально развод был завершен в 2000 году.

Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли Getty Images

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