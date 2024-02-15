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Первый муж Анджелины Джоли дал редкий комментарий об их отношениях

Джонни Ли Миллер однажды выпрыгнул из самолета, чтобы произвести впечатление на Джоли

Автор: Коваленко Наталья
Первый муж Анджелины Джоли дал редкий комментарий об их отношениях
Первый муж Анджелины Джоли дал редкий комментарий об их отношениях
Getty Images

Британский актер Джонни Ли Миллер, наиболее известный украинским телезрителям по роли Шерлока Холмса в сериале «Элементарно», вспомнил об одном из Дней святого Валентина, который он провел со своей первой женой Анджелиной Джоли.

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В интервью Radio X 51-летняя знаменитость признался, что пытаясь произвести впечатление на возлюбленную, решился на прыжок с парашутом из самолета. По словам Миллера, Джоли сама предложила провести праздничные выходные в парашютной школе в Южной Калифорнии. Тогда влюбленные еще не были женаты.

«Я встречался с молодой девушкой по имени Анджелина, и она сказала: "Давай сделаем что-нибудь интересное на этих выходных" и "Почему бы нам не поехать в Хемет, это недалеко от Лос-Анджелеса, и не выпрыгнуть из самолета?". Я подумал: "Да, конечно, звучит великолепно!". Она была крута, как огурец, бесстрашная эта женщина. Итак, мы совершили прыжки в тандеме, и я не буду врать, мне было страшно, но я все равно это сделал. На самом деле мы сделали это три раза, мы сделали эту программу, в которой вы выполняете немного больше технических действий при каждом прыжке, а затем мы тренировались для одиночного прыжка, а потом, слава богу, было слишком ветрено, поэтому мы не сделали одиночный прыжок», — поделился Джонни.

Миллер и Джоли сыграли свадьбу в 1996 году, но брак их был недолгим. Пара рассталась 18 месяцев спустя, однако официально развод был завершен в 2000 году.

Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли
Джонни Ли Миллер и Анджелина Джоли
Getty Images

Ранее мы писали, что Константин Войтенко женится во второй раз.

 

 

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Теги:
Анджелина Джоли, шоу-бизнес, разводы звезд, Джонни Ли Миллер

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