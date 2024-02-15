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Актер «Американского пирога» Шонн Уильям Скотт разводится с женой

Исполнитель роли Стива Стифлера 4 года был женат на Оливии Коренберг

Автор: Коваленко Наталья
Актер «Американского пирога» Шонн Уильям Скотт разводится с женой
Актер «Американского пирога» Шонн Уильям Скотт разводится с женой
Getty Images

Американский актер Шонн Уильям Скотт подал на развод со своей женой, дизайнером интерьеров Оливией Коренберг, после четырех лет брака. Об этом пишет ET со ссылкой на юридические документы, поданные 47-летней звездой фильмов «Американский пирог» и  «Где моя тачка, чувак?» в суд округа Лос-Анджелес.

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В заявлении на расторжения брака Шонн и Оливия указали датой расставания 2 октября 2023 года. Причиной развода они называют «непримиримые разногласия». Бывшие влюбленные просят о совместной юридической и физической опеке над их общим ребенком, трехлетней дочерью Фрэнки Роуз.

Стоит отметить, что у Скотта и Коренберг был брачный договор, согласно условиям которого после расставания актер будет выплачивать бывшей жене алименты. Напомним, что пара тайно связала себя узами брака 19 сентября 2019 года.

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Теги:
разводы звезд

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