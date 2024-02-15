Меган Фокс назвала себя "украинской надувной куклой": как она оправдалась за неудачную шутку

Голливудскую кинозвезду захейтили за неуважение к украинским женщинам во время войны

Автор: Коваленко Наталья

Известная американская актриса и фотомодель Меган Фокс нарвалась на критику украинских пользователей Сети за публикацию фото из ночного клуба Zouk в Resorts World в Лас-Вегасе. На снимке 37-летняя звезда "Трансформеров" и "Черепашкек-ниндзя" позировала со своим женихом-рэпером Machine Gun Kelly, певицей Тейлор Свифт и футболистом Трэвисом Келси.

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В подписи к кадру Фокс, которую неоднократно подозревали в пластических операциях, решила пошутить о своей внешности. Меган написала, что из-за плохого освещения выглядит на фото как "украинская надувная кукла", хотя в реальной жизни она больше похожа на силиконовую секс-куклу из Японии.

"О Боже мой, ребята, посмотрите, как я изменилась… я совсем не похожа на себя. Оказывается, это была всего лишь темная фотография на мобильном телефоне, на которой я выгляжу как украинская надувная кукла. Когда в реальности я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых настоящих секс-кукол, которые можно купить только в Японии", — заявила она.

Меган Фокс назвала себя "украинской надувной куклой" instagram.com/meganfox

Такое сравнение разозлило подписчиков знаменитости из Украины, они забросали ее гневными сообщениями с обвинениями в неуважении украинских женщин во время полномасштабной войны. Некоторые предложили звезде поехать в Украину и посмотреть на девушек, которые служат в ВСУ.

Актрисе пришлось публично оправдываться за неудачную шутку. Так, под одним из комментариев она объяснила, что на самом деле не пыталась унизить украинок, а хотела сказать, что все жительницы этой страны выглядят "горячо".

"О Боже, это НЕ то, что я имела в виду. Украинские женщины очень горячие, и поэтому, в моем воображении, надувные куклы тоже были бы горячими. Дайте девушке пошутить, черт возьми", — ответила Фокс на обвинения.

Меган Фокс назвала себя "украинской надувной куклой" instagram.com/meganfox

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