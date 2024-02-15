Зарицкая впервые показала архивное видео, где Тараненко зовет ее замуж

Солистка KAZKA объявила о помолвке в мае прошлого года

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Александра Зарицкая поделилась архивными фото та видео с будущим мужем — музыкантом и motion-дизайнером группы Hawx Павлом Тараненко. На своей странице в Инстаграм солистка группы KAZKA рассекретила, что еще в 2018 году могла бы стать девушкой Тараненко, однако боялась по-настоящему влюбиться.

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Звезда сцены отметила, что у этой истории хороший конец, поскольку спустя годы паре все таки удалось построить крепкие отношения и сейчас они готовятся к свадьбе. Александра объявила о помолвке в конце мая прошлого года, а в одном из интервью рассекретила, что Павел сделал ей предложение, когда они возвращались из-за границы с гуманитарной помощью.

«Первый день нашего знакомства, я делаю вид очень уверенную и независимую, делаю вид, что я самый опытный человек в мире, но я очень боюсь отношений и боюсь по-настоящему влюбиться. Тогда я так и решилась пойти дальше. 2018 год. Но эта история с хорошим концом. Стоит иногда довериться человеку, которого любишь искреннюю, любовь любит смелых», — подчеркнула Александра.

Александра Зарицкая и Павел Тараненко instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая и Павел Тараненко instagram.com/kazka.band

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По случаю Дня святого Валентина певица решила обнародовать в соцсетях видео момента, где Тараненко зовет ее замуж у окна высокого здания с видом на закат. «Архивное видео, безлимитно оживляет эмоции», — подписала она.

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