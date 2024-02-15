АфишаАфиша
Русский Українська

Зарицкая впервые показала архивное видео, где Тараненко зовет ее замуж

Солистка KAZKA объявила о помолвке в мае прошлого года

Автор: Коваленко Наталья
Зарицкая впервые показала архивное видео, где Тараненко зовет ее замуж
Зарицкая впервые показала архивное видео, где Тараненко зовет ее замуж instagram.com/kazka.band

Украинская певица Александра Зарицкая поделилась архивными фото та видео с будущим мужем — музыкантом и motion-дизайнером группы Hawx Павлом Тараненко. На своей странице в Инстаграм солистка группы KAZKA рассекретила, что еще в 2018 году могла бы стать девушкой Тараненко, однако боялась по-настоящему влюбиться. 

Читай также: Коллаборационизм и призыв к войне: СБУ заочно объявила подозрение Таисии Повалий

Звезда сцены отметила, что у этой истории хороший конец, поскольку спустя годы паре все таки удалось построить крепкие отношения и сейчас они готовятся к свадьбе. Александра объявила о помолвке в конце мая прошлого года, а в одном из интервью рассекретила, что Павел сделал ей предложение, когда они возвращались из-за границы с гуманитарной помощью.

«Первый день нашего знакомства, я делаю вид очень уверенную и независимую, делаю вид, что я самый опытный человек в мире, но я очень боюсь отношений и боюсь по-настоящему влюбиться. Тогда я так и решилась пойти дальше. 2018 год. Но эта история с хорошим концом. Стоит иногда довериться человеку, которого любишь искреннюю, любовь любит смелых», — подчеркнула Александра.

Александра Зарицкая и Павел Тараненко instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая и Павел Тараненко instagram.com/kazka.band

Александра Зарицкая и Павел Тараненко instagram.com/kazka.band
Александра Зарицкая и Павел Тараненко instagram.com/kazka.band

Читай также: «Наехала на разбитое сердце»: Никитюк рассказала об инциденте, случившемся с ней 14 февраля

По случаю Дня святого Валентина певица решила обнародовать в соцсетях видео момента, где Тараненко зовет ее замуж у окна высокого здания с видом на закат. «Архивное видео, безлимитно оживляет эмоции», — подписала она.

Ранее мы писали, что Константин Войтенко женится во второй раз.

Читайте нас в Google.News
Теги:
День святого Валентина, KAZKA, Звездные пары, Александра Зарицкая, помолвка

Статьи по теме

Жена Виктора Павлика в полупрозрачном платье поведала "о любви всей жизни"
Жена Виктора Павлика в полупрозрачном платье поведала "о любви всей жизни"
«Наехала на разбитое сердце»: Никитюк рассказала об инциденте, случившемся с ней 14 февраля
«Наехала на разбитое сердце»: Никитюк рассказала об инциденте, случившемся с ней 14 февраля
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото
Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса растрогала Сеть их романтическим фото
Константин Войтенко женится во второй раз: фото с помолвки
Константин Войтенко женится во второй раз: фото с помолвки
"Но лучше быть с любимым": Тринчер в белье показала компаньона в Валентинов день
"Но лучше быть с любимым": Тринчер в белье показала компаньона в Валентинов день
"Никогда не понимала День влюбленных": Саливанчук станцевала в купальнике на снегу
"Никогда не понимала День влюбленных": Саливанчук станцевала в купальнике на снегу

Личность дня

Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK