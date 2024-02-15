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«Наехала на разбитое сердце»: Никитюк рассказала об инциденте, случившемся с ней 14 февраля

Ведущая попала в неприятную ситуацию на дороге

Автор: Коваленко Наталья
«Наехала на разбитое сердце»: Никитюк рассказала об инциденте, случившемся с ней 14 февраля
«Наехала на разбитое сердце»: Никитюк рассказала об инциденте, случившемся с ней 14 февраля instagram.com/lesia_nikituk

Одна из самых известных ведущих Украины Леся Никитюк призналась фанам, что ее День святого Валентина начался с неприятной ситуации. На своей странице в Инстаграм в разделе сторис она в шуточной манере сообщила, что  пробила колесо в дату, когда всех должно пробивать только на любов.

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Сначала знаменитость запостила фото, где она в пальто и мини-юбке с маленькой сумочкой в виде сердца сидит за рулем. А в другой публикации показала свое авто во время смены колеса. Никитюк подозревает, что наехала на гвоздь на дороге, однако кто-то из окружающих заверил ее, что это было чье-то разбитое сердце.

«Всех пробило на любовь, а мне только колесо. Сказали, что наехала на разбитое сердце… а мне кажется, что на гвоздь», — написала Леся.

Леся Никитюк рассказала, как встретила 14 февраля
Леся Никитюк рассказала, как встретила 14 февраля
instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк рассказала, как встретила 14 февраля
Леся Никитюк рассказала, как встретила 14 февраля
instagram.com/lesia_nikituk

Ранее мы писали, что Константин Войтенко женится во второй раз.

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Теги:
День святого Валентина, Леся Никитюк

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