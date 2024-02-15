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Коллаборационизм и призыв к войне: СБУ заочно объявила подозрение Таисии Повалий

Артистка призывала захватить всю территорию Украины

Автор: Коваленко Наталья
Коллаборационизм и призыв к войне: СБУ заочно объявила подозрение Таисии Повалий
Коллаборационизм и призыв к войне: СБУ заочно объявила подозрение Таисии Повалий instagram.com/tpovaliyofficial

Певица Таисия Повалий, которая имеет российское гражданство после вторжения РФ в Украину и неоднократно пела в Кремле украинские песни, получила подозрение по трем статьям Уголовного кодекса от СБУ. В официальном Телеграм-канале ведомства сообщается, что спустя два года войны сотрудникам службы удалось собрать достаточную доказательную базу на бывшую народную депутатку, чтобы заочно вручить ей подозрение в коллаборационной деятельности, публичных призывах к агрессивной войне и оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины.

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В сообщении говорится, что расследованием занимались сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры. Экспертиза подтвердила факты взрывной деятельности певицы-предательницы в пользу России. Поскольку Повалий находится на территории страны-агрессора, ее пока не могут привлечь к ответственности за совершенные преступления.

Напомним, что Таисия в одном из интервью московскому интернет-изданию восхваляла Путина и призвала к захвату всей территории Украины.Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях в Киевской области. Кроме того, в сентябре 2023 года Повалий она выступила на концерте во временно оккупированном Луганске.

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Теги:
СБУ, шоу-бизнес, Таисия Повалий, война в Украине

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