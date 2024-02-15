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Супруга Жени Кота призналась, в какой стране будет рожать первенца

Наталья Татаринцева объявила о беременности в декабре

Автор: Коваленко Наталья
Супруга Жени Кота призналась, в какой стране будет рожать первенца
Супруга Жени Кота призналась, в какой стране будет рожать первенца instagram.com/kot_jenya

Победитель «Танцев со звездами-2019» Женя Кот и его жена, четырехкратная чемпионка мира по pole dance Наталья Татаринцева, спустя полтора месяца после объявления о беременности дали откровенное интервью о подготовке к рождению первенца.

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В разговоре с изданием Insider Наталья рассекретила, что сейчас находится на 19-й недели беременности и уже набрала шесть килограммов.  Будущая мама призналась, что ее тянуло на запрещенные продукты — Мивину или блюда из McDonalds, однако она не поддавалась этим спонтанным желаниям и продолжала правильно питаться. Также ее тянет на продукты, которые она раньше не любила есть  — бананы, виноград и картофель.

Татаринцева заявила, что рожать будет только в Украине, однако с роддомом она и муж еще не определились. Кот будет поддерживать возлюбленную во время рождения их первенца непосредственно в родильной зале. 

«С роддомом мы еще не определились, но точно подберем для себя самый лучший и комфортный вариант. Сто процентов — это будет в Украине, нам неинтересно рожать где-нибудь за границей, хотим, чтобы это было дома, на родной земле. У нас отличные врачи, у нас много возможностей сделать это безопасно. И всегда есть, в случае чего, родные люди рядом. Мы будем рожать вместе, будут партнерские роды. Будем в этот момент танцевать, петь, снимать контент. И потом над этим смеяться», — отметила Наталья.

Ранее мы писали, что Константин Войтенко женится во второй раз.

 

 

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Теги:
беременность звезд, Женя Кот

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