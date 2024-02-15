Хилари Суэнк рассекретила имена детей-двойнят спустя 10 месяцев после родов

Кинозвезда впервые стала мамой в 48 лет

Автор: Коваленко Наталья

Голливудская актриса Хилари Суэнк поделилась новой фотографией детей по случаю Дня святого Валентина. 49-летняя обладательница «Оскара» воспитывает двойню — мальчика и девочку — от второго мужа, предпринимателя Филипа Шнайдера.

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О пополнении в семье звезда фильмов «Малышка на миллион» и «Парни не плачут» сообщила на Католическую Пасху 9 апреля, однако 10 месяцев скрывала имена дочери и сына.

14 февраля на своей странице в Инстаграм Хилари разместила милую фотографию, где ее дети в ярких нарядах и белых панамках сидят на берегу океана спиной к камере. Звездная мама выложила на песке камнями имена наследников. Девочку она назвала Айей, а мальчика Омом.

«Впереди у меня насыщенная неделя ток-шоу, где я расскажу о своем новом фильме и забавном партнерстве, но я подумала, какой самый лучший день, чтобы сначала поделиться с вами именами двух моих маленьких возлюбленных. Спасибо, что вы здесь! С Днём Святого Валентина. P.S. У кого еще есть дети, которые думают, что песок съедобен?», — написала Суэнк.

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