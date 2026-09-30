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Мозговая показала 11-летнюю дочь и ее картину, вдохновленную путешествием

Алена Мозговая назвала место в Италии, куда желает возвращаться.

Автор: Дмитрий Сыч
Мозговая показала 11-летнюю дочь и ее картину, вдохновленную путешествием
Подписчики Мозговой похвалили ее юную художницу
instagram olenamozgova1

Алена Мозговая поделилась новым фото своей 11-летней дочери Соломии от певца Дэвида Аксельрода. Девочка предстала перед камерой в очках и спортивном наряде с распущенными волосами.

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Вместе с фотографией дочери продюсер продемонстрировала ее произведение. Саломея увлекается рисованием и недавно создала картину, на которой изобразила итальянский курорт Лидо ди Езоло.

Алена рассказала, что именно это место оставило у них приятные воспоминания и стало одним из тех, куда хочется возвращаться.

instagram olenamozgova1

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Публикация Мозговой привлекла внимание ее подписчиков. Пользователи соцсетей обратили внимание на художественный талант Соломии и отметили, что новые картины девочки становятся все лучше.

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Теги:
фото, Италия, продюсер, Алена Мозговая, дети знаменитостей, дети звезд

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