Мозговая показала 11-летнюю дочь и ее картину, вдохновленную путешествием

Алена Мозговая назвала место в Италии, куда желает возвращаться.

Алена Мозговая поделилась новым фото своей 11-летней дочери Соломии от певца Дэвида Аксельрода. Девочка предстала перед камерой в очках и спортивном наряде с распущенными волосами.

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Вместе с фотографией дочери продюсер продемонстрировала ее произведение. Саломея увлекается рисованием и недавно создала картину, на которой изобразила итальянский курорт Лидо ди Езоло.

Алена рассказала, что именно это место оставило у них приятные воспоминания и стало одним из тех, куда хочется возвращаться.

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Публикация Мозговой привлекла внимание ее подписчиков. Пользователи соцсетей обратили внимание на художественный талант Соломии и отметили, что новые картины девочки становятся все лучше.