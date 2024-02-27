Узнайте, как часто нужно менять постельное белье, чтобы обеспечить себе комфорт и качественный сон!

Автор: Сайко Леся

Кому не нравится в конце дня лечь в уютную, теплую и удобную кровать? Однако смена постельного белья – это не обязательно правило. Простыни, пододеяльники, наволочки и одеяла представляют собой постельное белье, которое непосредственно контактирует с нашим телом и может стать рассадником микробов, если его не чистить и не менять регулярно.

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Как часто следует менять постельное белье?

Искусство сна не ограничивается выбором правильного матраса или подушки, но также нужно отдать должное внимание постельному белью. Если сон жизненно важен для нашего организма, чистое и продезинфицированное постельное белье необходимо для хорошего здоровья и гигиены. Но как часто его следует менять? Здесь вы найдете все советы, как сменить постельное белье и насладиться хорошим сном.

Количество грязи, пылевых клещей и бактерий, живущих на наших простынях, невероятно большое. Под воздействием пота, тепла и влажности они размножаются на простынях и превращают их в питательную среду. Противно, да? Не паникуйте! Мы рассказываем вам, как часто следует менять постельное белье.

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Действительно, частота смены простыней тесно связана с вашим состоянием и гигиеной, вот рекомендации доктора Филипа Тьерно, директора отдела микробиологии университетского медицинского центра LANGONE в США, простыни желательно стирать каждую неделю. Если вы иногда пропускаете душ, заводите домашнее животное, которое пробирается к вам в постель, или если вы перекусываете в постели.

Также целесообразно менять постель в следующих случаях:

Каждые две недели, если вы принимаете ночной душ и спите в пижаме;

Два раза в неделю, если у вас проблемы с дыханием или заложенный нос. Слюна, выделяемая во время сна, может способствовать появлению пылевых клещей;

Каждый день, если вы или кто-то из членов вашей семьи является носителем вируса, такого как грипп или простуда, или тяжелых кожных заболеваний, таких как псориаз и себорейный дерматит.

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При какой температуре следует стирать простыни?

Собранное грязное белье следует стирать с мягким моющим средством, ведь красивый постельный комплект того стоит. Более того, чем правильнее вы постираете постельное белье, тем привлекательнее и приятнее оно будет на ощупь. Вот почему у вас должно быть как минимум два комплекта постельного белья.

Что может быть лучше, чем использовать чистые, пахнущие свежестью простыни? Вот почему вам следует следовать этим советам:

Не ленитесь стирать простыни, даже если у вас мало места и вам придется проявить особую изобретательность, чтобы правильно их повесить;

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Снимая простыни для стирки, старайтесь не трясти их и не тянуть на себя, так как пыль и бактерии могут распространиться по комнате или на вашу одежду. И потом "привет аллергия!".

Внимательно читайте этикетки на белье, чтобы определить цикл стирки и температуру. Если для вас это невозможно, идеальная температура:

От 40° до 60° для хлопковых тканей;

Не более 40° для черных, цветных или льняных тканей;

50° для полиэстера;

Максимум 30° для сатиновых тканей.

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Не забудьте при необходимости развязать простыни, это сохранит их красивый вид. Для этого используйте марсельское мыло или добавьте в белье полстакана белого уксуса, чтобы смягчить его и сделать желтым.

Детские простыни нуждаются в специальном моющем средстве, как и постельное белье из шелка, льна или атласа. Выбирайте тот, который сможет защитить волокна ткани и не сделать ее грубой. Хлопковое белье, в свою очередь, более безразлично к характеру стирки, во всем этом следует избегать только отбеливателей;

Отличный совет по отбеливанию: перед стиркой посыпьте простыни небольшим количеством пищевой соды, и результат будет ошеломляющим! Вращение – это важно! Мы советуем вам не перегружать стиральную машину, чтобы отжим мог выполняться оптимально;

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Правильно сушите простыни на сушильной стойке под яркими солнечными лучами или просто на открытом воздухе и, прежде всего, не оставляйте их лежать без дела после завершения цикла стирки. Правильная сушка сохраняет запах белья и является первым решением против пылевых клещей.

Здесь вы найдете краткое и полное руководство по стирке здорового постельного белья в течение дня. Кроме того, обратите внимание, что микробиологи подчеркивают пользу проветривания постели сразу после пробуждения, открывая окно, пока вы готовите завтрак.

Когда менять наволочку?

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За ночь наволочка впитывает пот, кожное сало с лица и кожи головы, остатки кремов, кучу отмерших клеток, перхоть и мелкие волоски, и вся эта маленькая (большая) смесь может вызвать прыщи и проблемы с кожей, о которых вы даже не догадывались. Не забудем и о пылевых клещах, которым нравится весь этот мелкий мусор, копошащийся на вашей наволочке!

Представьте, что вы уже приняли душ и вернулись к своей грязной наволочке? Советуем менять наволочку раз в неделю и вы уже увидите, как изменится качество вашей кожи. Вдали от косметики наволочка находится на вершине приоритетов для сияющей и пробуждённой кожи.

Когда стирать подушку?

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Стирка наволочки не препятствует проникновению телесных выделений в подушку, поэтому не забывайте стирать и последнюю. Будьте уверены, на этот раз частота стирки будет более разнесенной по времени.

Мы рекомендуем использовать синтетические подушки каждые два месяца, тогда как перьевые и пуховые подушки могут ждать до шести месяцев. Таким образом, вы глубоко уничтожаете бактерии.