Как отмыть пригоревшую сковороду без усилий: простой лайфхак

Пошаговый метод спасения сковороды от нагара

Автор: Мельник Анна

Достаточно отвлечься на пару минут — и ужин сгорел, а дно любимой сковороды покрылось плотным слоем нагара. Не спешите отправлять испорченную посуду в мусорное ведро или часами оттирать ее металлическими губками.

Как пишет City Magazine, вернуть ей первозданный блеск поможет простая химическая реакция из ингредиентов, которые наверняка уже есть на вашей кухне.

Что вам понадобится:

Пищевая сода (работает как мягкий абразив и основа для реакции)

Обычная поваренная соль (помогает механически отслоить частицы гари)

Столовый уксус (запускает процесс растворения нагара)

Средство для мытья посуды (расщепляет жир)

Бумажные полотенца

Пошаговая инструкция по очистке:

Просушите поверхность. Убедитесь, что сковорода полностью сухая, чтобы вода не снизила концентрацию чистящих компонентов. Нанесите сухую смесь. Равномерно засыпьте пригоревшее дно пищевой содой и солью (при сильном загрязнении не жалейте ингредиентов). Добавьте гель для посуды. Капните немного моющего средства поверх сухого слоя. Слегка перемешайте. Аккуратно пройдитесь по дну щеткой или губкой, чтобы компоненты смешались и начали воздействовать на нагар. Накройте полотенцами. Уложите поверх смеси 2–3 слоя бумажных полотенец — они удержат состав на месте. Пропитайте уксусом. Медленно полейте бумагу столовым уксусом, чтобы она полностью намокла и началась реакция с образованием пены. Подождите 10–15 минут. Дайте активным компонентам время размягчить даже самый стойкий нагар. Удалите нагар. Аккуратно снимите бумажные полотенца — большая часть грязи останется прямо на них. Промойте посуду. Завершите очистку обычной губкой с теплой водой и каплей моющего средства.

Немного терпения и правильное сочетание простых домашних средств помогут спасти посуду без лишних трат и утомительной чистки.