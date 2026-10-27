Кофейная гуща в быту: 5 эффективных способов использовать её с пользой

Автор: Мельник Анна

Ранняя чашка кофе — любимый ритуал, но привычка отправлять кофейный жмых в ведро или раковину — распространенная ошибка. Смывая его в слив, вы рискуете засорить трубы, а ведь это ценный и универсальный ресурс. Забудьте о сомнительных трюках из сети: существует 5 проверенных и действительно практичных способов применить гущу с пользой для себя, дома и сада. Рассказываем о них вместе с City Magazine.

5 эффективных способов применения кофейной гущи

1. Натуральный скраб для тела

Мелкие частицы кофе мягко отшелушивают ороговевшие клетки, а кофеин улучшает микроциркуляцию. Смешайте жмых с 1 ст. л. кокосового или миндального масла до состояния пасты. Нанесите круговыми движениями на влажную кожу в душе и смойте — кожа станет невероятно гладкой.

2. Нейтрализатор резких запахов

Кофейный осадок отлично поглощает неприятные ароматы. Предварительно высушите жмых и используйте его:

в холодильнике: поставьте открытую емкость с сухой гущей на полку;

поставьте открытую емкость с сухой гущей на полку; на кухне: потрите влажным осадок с милом руки после резки чеснока, лука или рыбы;

потрите влажным осадок с милом руки после резки чеснока, лука или рыбы; для обуви: поместите сухой кофе в старый носок и оставьте в кроссовках на ночь.

3. Подкормка для сада и компоста

Гуща богата азотом и имеет слабокислую реакцию, что делает её прекрасным органическим удобрением для гортензий, черники, рододендронов и камелий. Также добавляйте её в компост — она ускоряет разложение органики и привлекает полезных дождевых червей.

4. Мягкое средство от нагара и жира

Натуральная абразивность кофе помогает отмыть пригоревшую посуду или решетку духовки без риска поцарапать поверхность. Насыпьте немного гущи на загрязнение, добавьте каплю моющего средства и потрите губкой. (Не используйте на светлых пористых материалах, чтобы не оставить пятен).

5. Защита от слизней и муравьев

Улитки и слизни избегают шероховатых поверхностей и кофеина. Рассыпьте сухой жмых дорожкой шириной около 1 см вокруг садовых растений или грядок с салатом — это создаст надежный барьер от вредителей и муравьев.