Как правильно стирать подушки: практические советы

Простые правила стирки подушек, о которых вы не знали

Автор: Мельник Анна

Чистая и пушистая подушка — главный секрет идеального бьюти-сна и здоровой кожи без высыпаний и аллергенов. Со временем внутри наполнителя накапливаются пыль, себум и пылевые клещи, поэтому регулярная «перезагрузка» необходима постельным принадлежностям так же, как и уходовая косметика.

Рассказываем вместе с City Magazine, как вернуть подушкам свежесть, обьем и безупречный вид.

1. Как часто стирать?

Эксперты рекомендуют чистить подушки каждые 3–6 месяцев (2–4 раза в год). Чтобы продлить их срок службы, используйте защитный гипоаллергенный чехол-наперник под обычную наволочку: наволочки стирают раз в 1–2 недели, а чехол — раз в два месяца.

2. Пух и синтетика: стирка в машине

Пуховые и синтетические модели легко переносят автоматическую стирку, если соблюдать правила:

Баланс: стирайте строго по две подушки одновременно, чтобы равномерно распределить нагрузку на барабан.

стирайте строго по две подушки одновременно, чтобы равномерно распределить нагрузку на барабан. Режим: выбирайте деликатную стирку в теплой воде с минимальным количеством жидкого геля и доп-полосканием.

выбирайте деликатную стирку в теплой воде с минимальным количеством жидкого геля и доп-полосканием. Сушка: сушите в сушильной машине на низкой температуре, добавив специальные шарики (или теннисные мячи) — они взобьют наполнитель. В процессе пару раз достаньте подушки и расправьте комки вручную.

3. Пена Memory Foam и латекс: только бережный уход

Подушки с эффектом памяти и латекс нельзя стирать в машине — вода разрушит структуру пены.

Снимите и выстирайте внешний чехол.

Саму подушку пропылесосьте с двух сторон или проветрите в сушилке на режиме «без нагрева» 20 минут.

Пятна удаляйте локально слегка влажной салфеткой с мягким soap-раствором (пена очень хрупкая при намокании).

Сушите строго на воздухе до полного высыхания.

Быстрый тест на замену: сложите подушку пополам. Если она не распрямилась мгновенно в исходную форму или сохранила неприятный запах после чистки — самое время порадовать себя новой покупкой!