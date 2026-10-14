Как правильно стирать подушки: практические советы
Простые правила стирки подушек, о которых вы не знали
Чистая и пушистая подушка — главный секрет идеального бьюти-сна и здоровой кожи без высыпаний и аллергенов. Со временем внутри наполнителя накапливаются пыль, себум и пылевые клещи, поэтому регулярная «перезагрузка» необходима постельным принадлежностям так же, как и уходовая косметика.
Рассказываем вместе с City Magazine, как вернуть подушкам свежесть, обьем и безупречный вид.
1. Как часто стирать?
Эксперты рекомендуют чистить подушки каждые 3–6 месяцев (2–4 раза в год). Чтобы продлить их срок службы, используйте защитный гипоаллергенный чехол-наперник под обычную наволочку: наволочки стирают раз в 1–2 недели, а чехол — раз в два месяца.
2. Пух и синтетика: стирка в машине
Пуховые и синтетические модели легко переносят автоматическую стирку, если соблюдать правила:
- Баланс: стирайте строго по две подушки одновременно, чтобы равномерно распределить нагрузку на барабан.
- Режим: выбирайте деликатную стирку в теплой воде с минимальным количеством жидкого геля и доп-полосканием.
- Сушка: сушите в сушильной машине на низкой температуре, добавив специальные шарики (или теннисные мячи) — они взобьют наполнитель. В процессе пару раз достаньте подушки и расправьте комки вручную.
3. Пена Memory Foam и латекс: только бережный уход
Подушки с эффектом памяти и латекс нельзя стирать в машине — вода разрушит структуру пены.
- Снимите и выстирайте внешний чехол.
- Саму подушку пропылесосьте с двух сторон или проветрите в сушилке на режиме «без нагрева» 20 минут.
- Пятна удаляйте локально слегка влажной салфеткой с мягким soap-раствором (пена очень хрупкая при намокании).
- Сушите строго на воздухе до полного высыхания.
Быстрый тест на замену: сложите подушку пополам. Если она не распрямилась мгновенно в исходную форму или сохранила неприятный запах после чистки — самое время порадовать себя новой покупкой!