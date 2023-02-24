Почему экс-президент Украины и бывшая первая леди разъехались

Автор: Коваленко Наталья

Виктор Ющенко признался, что он и его жена живут отдельно Фото: facebook.com/president.ukraine

Украинский политик Виктор Ющенко, который в 2005-2010 годах был третьим президентом Украины, рассекретил, что сейчас не живет со своей супругой Екатериной. Об этом он рассказал в интервью программе «Сніданок з 1+1», которое вышло в день его 69-го дня рождения 23 февраля.

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По словам Виктора Андреевича, его 61-летняя жена сейчас проживает в Киеве вместе с дочерями, 22-летней Кристиной и 24-летней Софией-Викторией, так как у их загородном доме, который по слухам в СМИ находится в селе Новые Безрадичи, есть большие проблемы с электричеством и связью.

«Жена с детьми, с дочками, — в Киеве, потому что у нас нет интернета, нет света. Я вижу, как на моих глазах умирает моя семья», — признался Ющенко.

Напомним, что у Виктора и Екатерины, кроме двух дочерей, есть сын Тарас, которому через месяц исполнится 19 лет. Кроме того, у Ющенко от первого брака со Светланой Колесник есть 42-летняя дочь Виталина и 37-летний сын Андрей.

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