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«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки

Актриса показала, как поздравляла единственного ребенка с днем рождения

Автор: Коваленко Наталья
«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки
«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса Наталка Денисенко 28 сентября празднует день рождения своего единственного сына Андрея. Мальчику исполнилось 9 лет. Несмотря на постоянные воздушные тревоги в Киеве, звездная мамочка устроила для именинника яркое и забавное утро.

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Главной «изюминкой» поздравления стала белая коробка с необычными пирожными. Вместо классического торта Андрей попросил кексы в форме популярного эмодзи-какашки с забавными кремовыми глазами, в один из которых актриса вставила праздничную свечу.

«Слово именинника — закон!... 9 лет Андрюше. Я не верю. Как летит время. Сегодня утро и ночь были не из легких…но в этих реалиях так хочется создать праздник для ребенка (кексы по заказу именинника, если что) Люблю бесконечно!!!! Будь самым счастливым, мой мальчик!!!», — трогательно написала Наталка в инстаграме.

Помимо заказа оригинальных вкусностей, Денисенко украсила комнату Андрея синими и белыми воздушными шарами в форме сердец и большой серебристой цифрой «9». Из-за тревоги доставка шаров немного задержалась, однако их успели привезти до выхода Андрея в школу.

Сын Наталки Денисенко празднует 9-летие instagram.com/natalka_denisenko
Сын Наталки Денисенко празднует 9-летие instagram.com/natalka_denisenko

Сын Наталки Денисенко празднует 9-летие instagram.com/natalka_denisenko
Сын Наталки Денисенко празднует 9-летие instagram.com/natalka_denisenko

Андрей родился в браке Наталки с актером Андреем Фединчиком. Пара была вместе восемь лет и развелась в 2024 году. В августе этого года актриса во второй раз вышла замуж — ее избранником стал манекенщик Юрий Ярошенко.

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Теги:
шоу-бизнес, Наталка Денисенко, дети звезд

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