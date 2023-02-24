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Чарльз III выпустил заявление по случаю годовщины войны в Украине

Британский король обратился к украинцам 24 февраля

Автор: Коваленко Наталья
Чарльз III выпустил заявление по случаю годовщины войны в Украине
Чарльз III выпустил заявление по случаю годовщины войны в Украине
Getty Images

Король Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III решил поддержать украинцев в годовщину полномасштабной войны с РФ.

24 февраля Букингемский дворец обнародовал на официальном сайте королевской семьи и на страницах в соцсетях сообщение наследника покойной Елизаветы II, которое он адресовал народу Украины.

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В послании 74-летний британский монарх отметил мужество и стойкость граждан нашей страны. Чарльз III добавил, что имел возможность пообщаться с бежавшими от вторжения РФ людьми в Великобритании и во время визитов в другие государства.

«Прошел год, когда народ Украины невообразимо пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения. Они проявили поистине выдающееся мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии.

Мир с ужасом наблюдал за всеми ненужными страданиями, причиняемыми украинцам, со многими из которых я имел большое удовольствие встретиться здесь, в Великобритании, да и по всему миру, от Румынии до Канады», — поделился король.

Чарльз III напомнил, что лично выразил свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому, и добавил, что очень гордится тем, как Великобритания помогает Украине.

«Ранее в этом месяце я встретился с президентом Зеленским в Букингемском дворце, чтобы выразить личную поддержку народу Украины. Отрадно, что Соединенное Королевство вместе со своими союзниками делает все возможное, чтобы помочь в это самое трудное время.

Поэтому я могу только надеяться, что проявление солидарности со всего мира может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что вместе мы едины», — сказал король Британии.

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Теги:
Владимир Зеленский, шоу-бизнес, королевская семья, война в Украине, Чарльз III

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