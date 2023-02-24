Самые ожидаемые премьеры весны на Netflix: что посмотреть

Премьеры каких сериалов и фильмов запланированы на март, апрель и май 2023 года

Автор: Коваленко Наталья

Весной 2023 года популярный стриминговый сервис Netflix будет удивлять своих пользователей новыми детективными историями, костюмированными драмами и веселыми комедиями. Нас ждут не только новинки, но и продолжения любимых сериалов и фильмов.

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«Лютер: Упавшее солнце»

Рассказываем, что посмотреть на Netflix в марте, апреле и мае 2023 года.

Премьера: 10 марта

Фильм является продолжением популярного телесериала с Идрисом Эльбой. Серийный убийца терроризирует Лондон, в то время как блестящий детектив Джон Лютер сидит за решеткой. Чтобы поймать психопата, Лютер решает сбежать из тюрьмы.

«Как слониха упала с неба»

Премьера: 17 марта

В мультфильме Питер ищет свою давно потерянную сестру Адель. Гадалка советует ему найти фокусника со слоном.

«Ночной агент»

Премьера: 23 марта

10-серийный политический триллер расскажет об агенте ФБР низшего звена, который работает в подвале Белого дома. Однажды ему становится известно об опасном заговоре, который в конечном итоге ведет к Овальному кабинету.

«Убить Бок Суна»

Премьера: 31 марта

В корейском фильме легендарный киллер Гиль Бок Сун умирает или погибает, или попадает в неизбежную конфронтацию незадолго до продления контракта с компанией.

«Загадочное убийство 2»

Премьера: 31 марта

После событий первой части фильма Ник Спитц и его жена Одри оставляют свои работы в полиции и парикмахерской, чтобы стать частными детективами. Пара получает приглашение на свадьбу друга на острове, но жениха неожиданно похищают. Нику и Одри предстоит провести расследование.

«Трансатлантик»

Премьера: 7 апреля

Телевизионный сериал из семи частей по роману Джули Орринджер «Портфолио полетов» основан на реальной истории Комитета экстренного спасения.

«Трансатлантик» Netflix

«Семь королей должны умереть»

Премьера: 14 апреля

Фильм является продолжением британского телесериала «Последнее королевство», все пять сериалов которого основаны на серии романов Бернарда Корнуэлла «Саксонские истории». После смерти короля Эдуарда захватчики и соперничающие наследники сражаются за корону, и Утреду снова предстоит отправиться в приключение со своими товарищами, чтобы сформировать единую Англию.

«Семь королей должны умереть» Netflix

«Туристический путеводитель по любви»

Премьера: 27 апреля

После непредвиденного разрыва романтических отношений Аманда, профессионал туристической индустрии, соглашается отправиться в путешествие, чтобы изучить туристический сектор Вьетнама. Там она влюбляется в своего гида Шинь. Пара решает угнать туристический автобус, чтобы испытать жизнь и любовь нетрадиционными способами.

«Туристический путеводитель по любви» Netflix

«Королева Шарлотта: История Бриджертонов»

Премьера: 4 мая

Спин-офф сериала «Бриджертоны» расскажет непростую историю знакомства короля Великобритании Георга III и его будущей жены Шарлотты.

«Мать»

Премьера: 12 мая

В этой драме-боевике Дженнифер Лопес играет бывшую убийцу. Главная героиня выходит из укрытия, чтобы защитить дочь, которую она ранее бросила.

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