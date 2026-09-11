АфишаАфиша
Русский Українська

Кот показал дочь в больнице и поведал о последствиях пребывания в укрытиях

Женя Кот и Наталья Татаринцева повели ребенка к врачам и сняли визит на видео.

Автор: Дмитрий Сыч
Кот показал дочь в больнице и поведал о последствиях пребывания в укрытиях
Кот считает, что дочери стало нехорошо из-за сидений в укрытии
instagram kot_jenya

Евгений Кот – украинский хореограф и певец – сообщил о проблемах со здоровьем у своей двухлетней дочери Лели, рожденной в браке с гимнасткой Наталией Татаринцевой.

Читай также: Харчишин раскрыл диагноз сына, едва сдерживая слезы

Танцовщик опубликовал в инстаграм-историях видео из больницы, в которой с женой отводил ребенка на обследование. Родители обратились к медикам, чтобы выяснить причину недомогания дочери и получить необходимое лечение.

Точный диагноз Лели Женя Кот не обнародовал. В то же время он связал ее состояние с постоянными пребываниями в укрытии из-за вражеских обстрелов Киева. Во время воздушных тревог супруги соблюдают правила безопасности и вместе с ребенком находятся в безопасном месте. По словам хореографа, длительное сиденье в укрытиях могло отрицательно сказаться на самочувствии девочки.

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

Читай также: Малахова показала сына в реанимации и поведала о его болезни

Женя Кот и Наталья Татаринцева состоят в браке с января 2019 года. Они впервые стали родителями в июле 2024-го.

Читайте нас в Google.News
Теги:
дети, шоу-бизнес, больница, лечение, здоровье, дети знаменитостей, дети звезд, родственники звезд, Евгений Кот, Наталья Татаринцева

Статьи по теме

Хайден Панеттьери оставила после смерти солидное имущество – кому оно достанется
Хайден Панеттьери оставила после смерти солидное имущество – кому оно достанется
«Я — Рокки» — в кино уже осенью: представлен трейлер байопика о Сильвестре Сталлоне
«Я — Рокки» — в кино уже осенью: представлен трейлер байопика о Сильвестре Сталлоне
"Отдалживал деньги": Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка
"Отдалживал деньги": Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка
Бывшая Кличко показалась с родными на Ивано-Франковщине, где бежала от медведя
Бывшая Кличко показалась с родными на Ивано-Франковщине, где бежала от медведя
Быстрая овощная намазка из печёных овощей: рецепт
Быстрая овощная намазка из печёных овощей: рецепт
Какой церковный праздник 12 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 12 сентября и что нельзя делать

Личность дня

«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK