Кот показал дочь в больнице и поведал о последствиях пребывания в укрытиях

Женя Кот и Наталья Татаринцева повели ребенка к врачам и сняли визит на видео.

Евгений Кот – украинский хореограф и певец – сообщил о проблемах со здоровьем у своей двухлетней дочери Лели, рожденной в браке с гимнасткой Наталией Татаринцевой.

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Танцовщик опубликовал в инстаграм-историях видео из больницы, в которой с женой отводил ребенка на обследование. Родители обратились к медикам, чтобы выяснить причину недомогания дочери и получить необходимое лечение.

Точный диагноз Лели Женя Кот не обнародовал. В то же время он связал ее состояние с постоянными пребываниями в укрытии из-за вражеских обстрелов Киева. Во время воздушных тревог супруги соблюдают правила безопасности и вместе с ребенком находятся в безопасном месте. По словам хореографа, длительное сиденье в укрытиях могло отрицательно сказаться на самочувствии девочки.

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

instagram kot_jenya

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Женя Кот и Наталья Татаринцева состоят в браке с января 2019 года. Они впервые стали родителями в июле 2024-го.