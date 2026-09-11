АфишаАфиша
Русский Українська

«Я — Рокки» — в кино уже осенью: представлен трейлер байопика о Сильвестре Сталлоне

Историю, которая сделала Сильвестра Сталлоне легендой, покажут в кино осенью: представлен трейлер «Я — Рокки»

Автор: Кива Александр
«Я — Рокки» — в кино уже осенью: представлен трейлер байопика о Сильвестре Сталлоне
«Я — Рокки» — в кино уже осенью: представлен трейлер байопика о Сильвестре Сталлоне
Green Light Films

«Я — Рокки» выходит на большие экраны кинотеатров к 50-летию релиза оригинальной оскароносной спортивной драмы «Рокки» (1976).

Фильм рассказывает историю создания «Рокки» и одновременно является биографической лентой о Сильвестре Сталлоне. Главную роль молодого Сталлоне исполнил Энтони Ипполито («Предложение»).

Вместе с ним в фильме снялись Стефан Джеймс в роли главного соперника Рокки, Карла Уэзерса, — исполнителя роли Аполло Крида, а также Анна-София Робб, Мэтт Диллон, Пи Джей Бирн, Трейси Леттс и Джей Дюпласс.

До выхода «Рокки» Сталлоне был далек от образа молчаливой голливудской суперзвезды, которым стал впоследствии. В 29 лет он был начинающим актером, имел частично парализованное лицо и дефект речи. Сценарий «Рокки», который он написал сам, стал его шансом на прорыв. Сталлоне категорически отказывался продавать права на сценарий, если его самого не утвердят на главную роль. Он отклонил предложения на сотни тысяч долларов и в итоге снял фильм менее чем за 1 миллион долларов.

После премьеры в 1976 году «Рокки» стал настоящим феноменом: лента собрала более 220 миллионов долларов в мировом прокате и завоевала три премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Режиссером и продюсером «Я — Рокки» выступил Питер Фаррелли («Зеленая книга»).

Создатели ленты обещают зрителям особенную и уникальную историю — такую же, как и сам Сильвестр Сталлоне: о человеку, который благодаря таланту, настойчивости и непоколебимой вере в себя не привык опускать руки каждый раз, когда слышит «нет», и продолжает идти вперед, несмотря ни на что.

Спортивный байопик «Я — Рокки» от режиссера «Зеленой книги», посвященный истории создания легендарного «Рокки», появится на экранах украинских кинотеатров уже 19 ноября 2026 года.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Я — Рокки

Статьи по теме

Галкин выставил свежее видео Пугачевой из страны, где она никогда не была
Галкин выставил свежее видео Пугачевой из страны, где она никогда не была
Хайден Панеттьери оставила после смерти солидное имущество – кому оно достанется
Хайден Панеттьери оставила после смерти солидное имущество – кому оно достанется
Кот показал дочь в больнице и поведал о последствиях пребывания в укрытиях
Кот показал дочь в больнице и поведал о последствиях пребывания в укрытиях
"Отдалживал деньги": Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка
"Отдалживал деньги": Жогло раскрыл стоимость операции по уменьшению желудка
Джоли рассказала о визитах в Украину и их финансировании
Джоли рассказала о визитах в Украину и их финансировании
Каменских после высказываний об украинском языке оказалась в базе Миротворца
Каменских после высказываний об украинском языке оказалась в базе Миротворца

Личность дня

«Мисс Мира-2026»: имя победительницы и место Украины

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK