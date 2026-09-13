Воздвижение Креста Господня 14 сентября - традиции и что нельзя делать

Христиане отмечают один из 12-ти больших праздников Восточной Церкви.

Автор: Мельник Анна

В понедельник, 14 сентября, православные христиане отмечают великий праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь с 1 сентября 2023 года даты большинства церковных праздников претерпели изменения. Отныне Воздвижение мы празднуем 14 сентября.

До перехода украинцы праздновали церковное событие 27 сентября.

Какой церковный праздник 14 сентября

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — один из 12-ти главных праздников восточной христианской традиции. История праздника ведет в первую половину IV века, когда в Иерусалиме обнаружили крест, на котором распяли Иисуса Христа.

По преданию, его нашла мать императора Константина Великого — царица Елена. Женщина организовала раскопки, в ходе которых нашли пещеру Гроба Господня, а рядом - три креста. Узнать тот самый Крест помог чудный случай: больная женщина, когда прикоснулась к одному из них, получила исцеление.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. azbyka.ru

Традиции и обычаи 14 сентября

На Воздвижение едят капусту и блюда из данного овоща. Люди верят, что кто в этот день постится, тому семь грехов простится.

Девушки, которые сегодня отправляются на посиделки, семь раз читают особый заговор, что ее полюбит парень, который ей симпатизирует.

В народе отмечали, что сегодняшние заморозки не страшны: "Заморозки на Воздвижение не беда, что-то скажет Покров-батюшка".

Если резко похолодало — ждать ранней весны.

Если утром заморозки — ждать рано зиму.

Что нельзя делать 14 сентября