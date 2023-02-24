Известный рэпер R. Kelly получил 20 лет тюремного заключения

Певец уже отбывает 30-летний срок

Автор: Коваленко Наталья

Американского рэпера R. Kelly приговорили к 20 годам заключения. 56-летнего исполнителя хита I Believe I Can Fly признали виновным по делу о распространении детской порнографии. Артист уже отбывает 30-летний срок: в 2021 году федеральный суд Нью-Йорка засудил его за рэкет и торговлю людьми.

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Как пишет CNN , окружной судья Гарри Д. Лейненвебер решил, что 19 лет из 20-летнего нового срока R. Kelly отсидит одновременно с предыдущим, и еще один год после его окончания. Таким образом, рэпер проведет в тюрьме 31 год.

Напомним, что судебне процессы с R. Kelly начались в 2019 году после того, как его обвинили в подкупе государственного служащего в 1994 году. Певец пытался получить фальшивые документы для своей несовершеннолетней невесте.

Позже ему предъявили обвинения в сексуальном насилии, детской порнографии, похищении людей, вымогательстве, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми.

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