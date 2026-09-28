Экс-муж Алины Шаманской рассекретил перемены в личной жизни

Автор: Коваленко Наталья

Ханумак объявил о помолвке с новой девушкой спустя полгода после разрыва с бывшей instagram.com/hanumak

Скандальный украинский актер, режиссер и продюсер Руслан Ханумак позвал замуж новую избранницу. О помолвке звезда «Лиги смеха» объявил всего через полгода после разрыва с предыдущей возлюбленной Екатериной Шевченко.

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Предложение произошло во время развлекательного мероприятия, где Ханумак выступал в роли ведущего. Кадрами шоумен поделился в своем инстаграме. В ролике Руслан пригласил девушку на сцену и произнес трогательную речь.

«Я не хочу уже быть холостяком. Мы будем точно так же обниматься и целоваться, знай это. Через 50–60 лет я буду знать, что принял правильное решение, что позвал тебя на сцену. Я этот момент представлял во сне. Если ты мне скажешь "да", то заиграет твоя любимая песня, а если "нет", то я принципиально спою "Дику дичку"», — пошутил артист, став на одно колено.

Избранница Ханумака ответила согласием и примерила помолвочное кольцо под овации зрителей в зале. Юморист пока держит в тайне имя своей невесты и детали знакомства.

Напомним, что в марте Екатерина Шевченко заявила, что из-за Руслана она оказалась в «долговой яме», и обвинила его в ненадлежащем отношении к ее ребенку.

Ранее Ханумак около семи лет состоял в браке с Алиной Шаманской, от которой имеет 9-летнего сына Артура. Пара окончательно развелась в начале полномасштабной войны, а блогерша впоследствии публично обвиняла экс-избранника в абьюзе и изменах.