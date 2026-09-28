АфишаАфиша
Русский Українська

Тоня Матвиенко показала себя 14-летней с темными волосами и в дерзком образе

Певица рассекретила, как выглядела в подростковом возрасте

Автор: Коваленко Наталья
Тоня Матвиенко показала себя 14-летней с темными волосами и в дерзком образе
Тоня Матвиенко показала себя 14-летней с темными волосами и в дерзком образе instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками в своем инстаграме архивным снимком. Артистка показала в разделе сториз, какой была в подростковом возрасте. Тоня разместила снимок, где с темными волосами и в дерзком наряде позировала на смотровой площадке или крыше дома.

Читай также: «Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки

Юная исполнительница стояла на фоне домов, реки и арки, держа руки в карманах. Она была в рубашке оверсайз, водолазке с темным воротником и черных брюках. Образ дополняют темная обувь на массивной подошве и светлая повязка на волосах.

Внизу сториз певица лаконично подписала фото: «Здесь мне 14 лет». Публикацию Матвиенко сопроводила собственным треком «Ти зможеш все».

Тоня Матвиенко в 14 лет instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко в 14 лет instagram.com/tonya_matvienko

Читайте нас в Google.News
Теги:
Тоня Матвиенко, шоу-бизнес, звезды в молодости

Статьи по теме

Ханумак объявил о помолвке с новой девушкой спустя полгода после разрыва с бывшей
Ханумак объявил о помолвке с новой девушкой спустя полгода после разрыва с бывшей
Кароль сверкнула декольте в кожаном платье во время танца
Кароль сверкнула декольте в кожаном платье во время танца
«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки
«Слово именинника — закон»: Денисенко подарила сыну на 9-летие пирожные в форме эмодзи-какашки
Рианна насмешила сеть забавными видео с годовалой дочерью
Рианна насмешила сеть забавными видео с годовалой дочерью
Ребрик очаровала осенней фотосессией с тремя дочерьми в одинаковых нарядах
Ребрик очаровала осенней фотосессией с тремя дочерьми в одинаковых нарядах
Остапчук показал, как встретил 42-летие в Доминикане с сыном и беременной женой
Остапчук показал, как встретил 42-летие в Доминикане с сыном и беременной женой

Личность дня

«Украина имеет талант-2026»: имя победителя шоу

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK