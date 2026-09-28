Певица рассекретила, как выглядела в подростковом возрасте

Автор: Коваленко Наталья

Тоня Матвиенко показала себя 14-летней с темными волосами и в дерзком образе instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась с подписчиками в своем инстаграме архивным снимком. Артистка показала в разделе сториз, какой была в подростковом возрасте. Тоня разместила снимок, где с темными волосами и в дерзком наряде позировала на смотровой площадке или крыше дома.

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Юная исполнительница стояла на фоне домов, реки и арки, держа руки в карманах. Она была в рубашке оверсайз, водолазке с темным воротником и черных брюках. Образ дополняют темная обувь на массивной подошве и светлая повязка на волосах.

Внизу сториз певица лаконично подписала фото: «Здесь мне 14 лет». Публикацию Матвиенко сопроводила собственным треком «Ти зможеш все».