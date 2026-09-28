Витвицкая выбрала для новорожденного сына старинное украинское имя

Как ведущая и ее муж-военный назвали мальчика

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая 26 сентября впервые стала мамой, больше не держит в тайне имя своего первенца. 46-летняя звезда канала «1+1» и ее муж-военнослужащий Алексей Ситайло назвали сына старинным именем — Устим.

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В своем инстаграме Соломия запостила трогательную фотографию, где она и ее возлюбленный держат маленькие ножки младенца. В подписи к кадру знаменитость поделилась историей выбора имени.

«Мы с Олексой хотели именно украинское имя — красивое, сильное и такое, которое подойдет нашему сыну. Устим — имя, которое предложил Олекса. А потом мы выяснили, что оно происходит от латинского "justus" — "справедливый", для нас это стало особенно символично, так как свою жизнь и профессию Олекса связал с юстицией», — рассекретила ведущая.

Витвицкая также добавила, что мальчик сам «выбрал» символическую дату для появления на свет.

«И как только мы определились с именем — наш сын, кажется, тоже сразу решил, что нам уже пора встретиться. Да еще и выбрал неслучайную дату: нам подсказали, что по цифровой психологии, 26-го рождаются люди с обостренным чувством справедливости. Наш Устим», — написала она.

Напомним, что Витвицкая объявила о беременности в апреле. А через два месяца тележурналистка официально узаконила отношения с Алексеем, который до войны работал судьей Середино-Будского районного суда Сумской области.