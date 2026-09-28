Кароль сверкнула декольте в кожаном платье во время танца

Тина Кароль устроила грациозные изгибы в комнате, включив камеру.

Тина Кароль поделилась с подписчиками новым видео, в котором продемонстрировала эффектный образ и потанцевала под свою композицию "Хороший".

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Для съемки 41-летняя певица выбрала черное кожаное платье с глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Завершением образа стал выразительный макияж с акцентом на глаза и скулы.

В ролике Кароль исполняет грациозные танцевальные движения под собственный трек, демонстрируя образ из разных ракурсов. Публикация привлекла внимание поклонников, которые оставили артистке многочисленные комплименты.

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

instagram tina_karol

Певица регулярно экспериментирует со сценическими и фотосессионными образами. Ранее она уже показывала фигуру в мини-платьях, корсетных нарядах и других смелых луках.

Песня "Хороший", под которую Кароль сняла новый ролик, экранизирована. По сюжету артистка оказалась на реалистическом допросе с применением полиграфа.

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Недавно Тина рассказывала об отмене своего масштабного концерта в столице. Это решение ей далось непросто.