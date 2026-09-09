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Тина Кароль внезапно отменила масштабный концерт в Киеве и назвала причину

Татьяна Либерман не выступит в сентябре в столице, однако пообещала провести другое шоу.

Автор: Дмитрий Сыч
Тина Кароль внезапно отменила масштабный концерт в Киеве и назвала причину
Над шоу трудилось триста человек
instagram tina_karol

Тина Кароль сообщила об отмене своего масштабного сольного концерта. Артистка готовила большое шоу в Киеве. Подготовка продолжалась с июня. Для концерта планировалось установить специальную сцену в центре арены. По замыслу команды, на ее монтаж должно было уйти четыре дня, а на репетиции выделяли еще семь.

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Впрочем, из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве концерт решили отменить. У себя в блоге Кароль объяснила, что над шоу с июня работало около 300 человек, однако она не считает правильным собирать команду и зрителей в условиях постоянных воздушных тревог, когда невозможно гарантировать ни надлежащую безопасность, ни шоу.

Вместо отмененного мероприятия певица анонсировала новое выступление в декабре, но уже на другой площадке. По словам Кароль, оон будет менее масштабным, но программу также наполнят ее хиты.

instagram tina_karol

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Зрителям предложили обменять приобретенные билеты на новые. Если осуществить обмен не удастся, средства за билеты будут возвращены.

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Теги:
концерт, музыка, шоу, певица, отмена, билеты, Тина Кароль, шоу-бизнес, отмена концерт

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