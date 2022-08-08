Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном: детали

Пара была вместе 9 месяцев.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудская бизнес-вумен Ким Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом Питом Дэвидсоном. Как сообщает CNN, 41-летняя звезда почувствовала себя полностью истощенной отношениями со слишком юным парнем.

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Они были вместе 9 месяцев, но решили расстаться мирно из-за расстояния и графиков. Роман Ким и Пита строился практически на расстоянии. Сейчас комик работает над проектом в Австралии, а Ким живет и работает в США.

"Питу 28, а Ким 41 - просто сейчас они в совершенно разных местах," - заявил инсайдер.

Источник рассказал, что Дэвидсон хочет, чтобы Ким прилетала к нему в Австралию, любит спонтанности и очень импульсивен, "но она мать четверых детей и все не так просто".

Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон. EPA

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Отметим, что пара начала встречаться, когда Кардашьян была еще в официальном браке с Канье Уэстом, - в ноябре 2021 года. Впервые на публике они появились в апреле 2022 года, на премьере реалити-шоу семейства.

"Они очень любят и уважают друг друга, но обнаружили, что из-за большого расстояния и напряженного графика им действительно трудно поддерживать отношения," - сообщает приближенный к паре источник.

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