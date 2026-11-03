Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор

Бывшая Канье Уэста примерила ювелирное произведение, которое звезда фильма Клеопатра получила на 30-летие.

Ким Кардашян – американская телезвезда и предпринимательница – покрасовалась в роскошном украшении, ранее принадлежавшем легендарной актрисе Элизабет Тейлор. Знаменитость примеряла изумрудное колье во время визита в брендовый магазин в Риме.

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Для съемки Ким выбрала белое облегающее платье с драпировкой и глубоким декольте. Волосы она собрала в высокий хвост, чтобы акцентировать внимание на драгоценных серьгах, которые не относились к коллекции украшений Тейлор.

Возможность примерить культовое колье Кардашян получила благодаря своему новому стилисту Лоу Роучу. Он договорился с брендом о временной аренде аксессуара по случаю 46-летия телезвезды. Само украшение бренд приобрел на аукционе за 6 130 500 долларов.

Колье имеет особую историю: в 1962 году актер Ричард Бертон подарил его Элизабет Тейлор на 30-летие. Центральным элементом украшения является колумбийский изумруд весом 23,46 карата, украшенный бриллиантами.

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

instagram kimkardashian

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Кардашьян отметила, что увлекается Тейлор не только из-за ее стиля. По словам Ким, актриса умела любить, отстаивала тех, кого другие не хотели поддерживать, носила невероятные украшения и одновременно оставалась собой.