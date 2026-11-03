Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Бывшая Канье Уэста примерила ювелирное произведение, которое звезда фильма Клеопатра получила на 30-летие.
Ким Кардашян – американская телезвезда и предпринимательница – покрасовалась в роскошном украшении, ранее принадлежавшем легендарной актрисе Элизабет Тейлор. Знаменитость примеряла изумрудное колье во время визита в брендовый магазин в Риме.
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Для съемки Ким выбрала белое облегающее платье с драпировкой и глубоким декольте. Волосы она собрала в высокий хвост, чтобы акцентировать внимание на драгоценных серьгах, которые не относились к коллекции украшений Тейлор.
Возможность примерить культовое колье Кардашян получила благодаря своему новому стилисту Лоу Роучу. Он договорился с брендом о временной аренде аксессуара по случаю 46-летия телезвезды. Само украшение бренд приобрел на аукционе за 6 130 500 долларов.
Колье имеет особую историю: в 1962 году актер Ричард Бертон подарил его Элизабет Тейлор на 30-летие. Центральным элементом украшения является колумбийский изумруд весом 23,46 карата, украшенный бриллиантами.
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Кардашьян отметила, что увлекается Тейлор не только из-за ее стиля. По словам Ким, актриса умела любить, отстаивала тех, кого другие не хотели поддерживать, носила невероятные украшения и одновременно оставалась собой.