Какой церковный праздник 6 ноября - традиции и что нельзя делать

Христиане чествуют память святителя Павла Исповедника.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 6 ноября, верующие почитают святителя Павла Исповедника. В народном календаре — Павел Ледостав. Его вспоминают 6 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 19 ноября.

С именинами поздравляют носителей имен: Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин, Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

Какой церковный праздник 6 ноября

Святитель Павел Исповедник проживал в 4 веке в Малой Азии. В 337-350 был архиепископом Константинопольским, а после - дьяком. Когда умер епископ Александр, то диакон стал его приемником. Однако император Констанций II отстранил Павла с патриаршего престола, и на его место пришел арианский епископ Евсевий.

После святитель бежал в Рим и встретился с тоже изгнанным святым Афанасием Александрийским. Юлий I узнал двух святых и созвал в 341 году Синод, который оправдал Павла и Афанасия. После смерти епископа Евсевия Павел снова стал архиепископом, но арианы дважды прогоняли патриарха в ссылку.

Святой поддавался пыткам во время второй ссылки: 6 дней голода, а после арианы задушили Павла в 351 году.

Традиции и обычаи 6 ноября

6 ноября в народе называют Ледоставом Павла, потому что в его день вода в реках и озерах покрывалась льдом. Поэтому рыбаки готовили снасти к зимней рыбалке, осматривали их, если надо - чинили. В народе по льду судили об урожае в будущем году: "Если лед грудами — то и хлеба будут груды. Если гладко — то и хлеба будет гладко".

В народе по льду судили о будущем урожае. depositphotos.com

Также на Павла люди наблюдали за поведением животных. Лошадь ест с аппетитом - зимой будет здоровой. Если корова дала щедро молока - к отличным удоям до весны.

Красный круг вокруг луны - к мокрому снегу и ветру.

Листья нечисто опадают - к суровой зиме.

Если на калине листья зеленые, а плоды созрели - к теплой осени.

Небо ярко-голубого цвета - к хорошей погоде.

Что нельзя делать 6 ноября