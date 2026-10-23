Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия
Светская львица отпраздновала день рождения в винтажном наряде
Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия instagram.com/kimkardashian
Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян показала подписчикам, как отпраздновала свой 46-й день рождения в кругу самых близких людей в ресторане Baldi в Беверли-Хиллз.
Читай также: Умер звезда фильмов «Чужой» и «Топ Ган» Том СкерриттНа снимках в инстаграме звездная именинница продемонстрировала два винтажных наряда из кольчуги от Paco Rabanne 1995 года, напоминавших халат с глубоким декольте, украшенный бисерным головным убором.
На застолье звезда появилась в изумрудно-зеленом платье, а позже переоделась в красный вариант того же образа. На нескольких кадрах Ким позировала со праздничным тортом со свежей малиной.
Поздравить именинницу собрались ее лучшие подруги и практически вся семья: ее мама Крис Дженнер, а также сестры Кортни, Хлои и Кайли Дженнер.
«Birthday Girl», — лаконично подписала подборку Кардашьян.
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian