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Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия

Светская львица отпраздновала день рождения в винтажном наряде

Автор: Коваленко Наталья
Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия
Ким Кардашьян показала фото с вечеринки в честь своего 46-летия instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян показала подписчикам, как отпраздновала свой 46-й день рождения в кругу самых близких людей в ресторане Baldi в Беверли-Хиллз.

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На снимках в инстаграме звездная именинница продемонстрировала два винтажных наряда из кольчуги от Paco Rabanne 1995 года, напоминавших халат с глубоким декольте, украшенный бисерным головным убором.

На застолье звезда появилась в изумрудно-зеленом платье, а позже переоделась в красный вариант того же образа. На нескольких кадрах Ким позировала со праздничным тортом со свежей малиной.

Поздравить именинницу собрались ее лучшие подруги и практически вся семья: ее мама Крис Дженнер, а также сестры Кортни, Хлои и Кайли Дженнер.

«Birthday Girl», — лаконично подписала подборку Кардашьян.

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян отпраздновала 46-летие instagram.com/kimkardashian

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Теги:
Ким Кардашьян, шоу-бизнес, день рождения звезд

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